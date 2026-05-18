Застреляха избягал тигър в Германия, има сериозно ранен (СНИМКА)

Германската полиция застреля тигър, избягал от частен обект близо до Лайпциг. 73-годишен мъж е сериозно ранен при инцидента. Мъжът е бил в заграждението, когато животното се е освободило вчера по обяд. Пострадалият е описан като доброволец, упълномощен да бъде на място, и е откаран в болница със сериозни наранявания.

"Тигърът е напуснал заграждението си. След това е бил открит от полицаи близо до градинска зона", заяви говорител на полицията, цитиран от ДПА. След това животното е било застреляно на място, за да се елиминира всякаква опасност за обществеността.

Полицията потвърди, че няма други избягали животни. Планирано е претърсване с дрон, за да се провери дали мястото е напълно обезопасено.

Дресьорка на тигри е отглеждала осем големи котки в индустриален обект в Шкойдиц, близо до Лайпциг. Според местните медии в миналото тя е била обект на многократни обвинения относно начина, по който е отглеждала тигрите.

Общинският кмет Томас Друскат заяви, че заграждението трябва да бъде премахнато, а животните да бъдат преместени в по-подходящи съоръжения.

Според местен жител, представил се за познат на гледача на животните, животните са били отглеждани в тесни и неподходящи условия.

Полицията заяви, че разследва как животното е успяло да се освободи. Все още не е ясно дали ще последва наказателно производство.