Блъснал се във вратата на кола: Възрастен велосипедист е със счупен крак

Възрастен велосипедист пострада, след като се блъсна във вратата на автомобил, съобщават от ОДМВР-Видин. На 16 май в 11 часа на тел.112 постъпил сигнал за паднал велосипедист на ул. „Христо Ботев“ в областния град.

Екип на ЦСМП транспортирал мъжа в МБАЛ „Св. Петка“, при прегледа медиците констатирали фрактура на лява тазобедрена става.

Изяснено било, че 77-годишният велосипедист, преминавайки покрай спрял вдясно на пътното платно лек автомобил „Нисан“ се е блъснал в лявата врата на колата, отворена в същото време от водача й – 38-годишен видинчанин.

Велосипедистът и водачът били тествани с дрегер, пробите им не са отчели наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

