Триумфът на Дара е водеща новина в Румъния: Днес в един от моловете на Букурещ звучи "Бангаранга"

Триумфът на Дара и България на "Евровизия" е водеща новина за румънските медии днес. "България спечели за първи път "Евровизия", "Дара и Бангаранга завладяха Европа", "Евровизия завърши с историческа победа за България" са само част от заглавията.

Отзвукът от изявата ни на песенния конкурс е толкова голяма, че в един от големите търговски центрове в града, който се намира на ул. "Ливиу Ребряну", днес звучи "Бангаранга", пише кореспондент на БТА.

Сред причините за огромния интерес на северните ни съседи към Дара е и фактът, че един от композиторите на хита е румънец - продуцентът и композитор Кристиан Тарча, известен на публиката като Monoir.

Преди големия финал Monoir изпрати послание в подкрепа както за България, така и за Румъния, а след победата на Дара публикува емоционално послание.

"Познавам те от 16-годишна възраст. Знаех, че има нещо специално в теб и сега го доказа пред целия свят. Гордея се с всички нас! Поздравления за целия екип", сподели румънецът.

Част от времето преди Евровизия Дара прекара именно в Румъния, където посети и посолството ни в Букурещ и се срещна с представители на българската общност отвъд Дунава. Тогава тя научи някои деца от Българското неделно училище "Йордан Йовков" на основните танцови стъпки от песента си за "Евровизия".

