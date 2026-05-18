Победителите в Награди "Златна ябълка" 2026 с най-голям принос към каузите за децата ще станат ясни на благотворителен бал

На 28 май ще бъдат отличени личностите, организациите, училищата, детските градини и компаниите с най-голям принос към правата и благосъстоянието на децата в България за изминалата година. Новото издание на Награди "Златна ябълка", организирани от Национална мрежа за децата (НМД), ще се състои от 19:00 ч. в Hyatt Regency Sofia, бална зала "Васил Левски".

По повод 20-ата годишнина от създаването на НМД, церемонията ще се проведе в нов формат - официален благотворителен бал. Той надгражда традиционното събитие, като създава възможност за по-широко ангажиране на бизнес сектора в подкрепа на каузи, свързани с децата. Средствата от кувертите ще бъдат насочени към инициативи за детско и младежко участие на Национална мрежа за децата и дейностите на Програма "Мегафон" – лагери, младежки подкаст и различни формати, чрез които деца и младежи изразяват своята позиция по важни за тях теми. Със закупуването на куверт бизнесът не само подкрепя тези каузи, но и осигурява присъствието на представители на наградените организации и организациите – членове на Мрежата.

В рамките на вечерта ще бъде представена и благотворителната инициатива "Тухличка с кауза", насочена към подкрепа на изграждането на "Къщата на децата" – общностен център за ранно детско развитие и застъпничество за правата на децата.

В 16-ото издание на Награди "Златна ябълка" бяха подадени 60 номинации в 4 категории под надслов "20 години добро за децата" – "Герой на децата", "Детска организация", "Училище/детска градина" и "Корпоративно партньорство за децата". Сред номинираните са личности, граждански организации, образователни институции и компании, които работят в подкрепа на децата и семействата в България.

Над 4800 души подкрепиха онлайн своите фаворити в категориите "Герой на децата" и "Детска организация". В останалите две категории предстои решението на експертното жури, в което тази година участват Елена Атанасова, УНИЦЕФ България, Габриела Маринова, Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Боян Захариев, Институт "Отворено общество" – София, Даниел Киряков, Американска търговска камара в България и Владимира Китанова, част от Програма "Мегафон". Номинациите с най-много онлайн гласове получават два допълнителни гласа при финалното оценяване.

По традиция носителите на отличията "Цялостен принос" и "Специална награда" ще бъдат определени от членовете на Управителния съвет на НМД. Всеки представител на бизнеса, който иска да подкрепи децата чрез куверт за благотворителния бал, може да се свърже с НМД на office@nmd.bg.

Награди "Златна ябълка" 2026 се осъществяват с подкрепата на UniCredit Consumer Financing, Кауфланд България, Сименс България и Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Медийни партньори на НМД са Actualno.com, Дарик, Мениджър и БНТ.