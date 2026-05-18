Стрелял с прашка по деца: Задържаха раздразнен от шума мъж

18 май 2026, 10:04 часа 292 прочитания 0 коментара
Мъж на 63 години от Велико Търново е задържан от служители на полицейското управление, след като е стрелял с прашка по деца. Няколко от децата са с леки наранявания, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Сигнал за случая е получен в неделя около 19:00 часа. По данни на подателя на сигнала, негов съсед е стрелял по деца, имало и пострадали.

Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета.

Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая се води досъдебно производство, допълниха от Областната дирекция.

В събота полицията задържа мъжа, обвинен за стрелба в столичния квартал “Надежда“.

Спасиана Кирилова Редактор
