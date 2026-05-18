Цяла пролет движението по АМ "Струма" се нарушава заради монтажни дейности... на билбордове

Цяла пролет по ЛОТ-1 и ЛОТ-2 на АМ "Струма" между Радомир и Дупница се извършва монтиране на билбордове и рекламни съоръжения.

Дейностите, които затрудняват временно движението по магистралата, продължават и към настоящия момент.

Експерти са категорични, че броят на желаещите да наемат билбордове по магистралата е изключително голям и интересът към тях постоянно расте.

Още: Ужасът в Пампорово напът да се повтори: Предупреждения, че свлачище ще отнесе магистрала "Струма"

Огромен интерес към билбордовете

Сега предстои ново затруднение на движението. От 18 до 20 май временно ще се променя организацията на движението по участъци от АМ "Струма" на територията на Кюстендилска област, съобщават от АПИ.

Десетки са заявленията от фирми, компании, организации и други за изграждане или наемане на билбордове по автомагистралата и броят им постоянно расте, коментираха експерти.

Таксата за издаване на разрешително за поставяне на рекламно съоръжение е 51 евро. Годишната такса зависи от квадратурата на съоръжението - до 20 квадратни метра тя е 1500 лева или 766 евро, а над 20 квадратни метра - 1900 лева или 971 евро.

Още: 90 млн. евро за едва 2 км: ИПБ със сигнал за скандална поръчка за АМ "Струма"

Двойна такса пък плащат изграждащите билбордове - веднъж на собственика на терена, който в повечето случаи е частен, а след това и на АПИ или на съответното пътно управление за издаване на разрешение, предаде БНР.

Подбират се най-атрактивните места край аутобана, така че съоръженията да се виждат от пътуващите и в двете посоки по магистралата. Неофициално се коментира, че билборд може да се монтира на минимум 20 метра от платното на магистралата.

Ще има и ремонт

В същото време бе съобщено, че през тази седмица ще се извършва и гаранционен ремонт на фуги при 53-тия километър в платното в посока Благоевград.

С цел изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента. Превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата лента.

Гаранционният срок на фугите е максимум 10 години, а подменените трябва да издържат поне 5 години, коментират експерти.