Винетките от 1 август 2026.: Гълъб Донев с лоша новина за джоба на българина (ВИДЕО)

30 процента ръст на винетните такси и разширяване на тол системата. Това е планът на правителството на Румен Радев за събиране на повече приходи, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерство на финансите. По негови данни очакваният ефект от вдигане на размера на винетките ще допринесе за повишаване на приходите в бюджета с 53 млн. евро.

Попитан дали при евентуално обществено недоволство е склонен да се откаже от поскъпване на винетките, Донев отговори: „Всичко това е проект, оттук нататък започва обсъждането“.

Стана ясно, че правителството предвижда и повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, като с това повишение се очакват малко над 90 млн. евро приходи.

"Планираме повишаване на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии", каза още Донев, като по думите му това ще е приход от около 40 млн. евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук! В контекста на приходите вицепремиерът направи и коментар за новия шеф на НАП. "Не знам откъде идват тези оценки, че той не се е справил, че не е имал добри резултати в предишните месеци, в които беше изпълнителен директор. Точно обратни са моите оценки за неговата работа. На базата на неговата работа през тези месеци и дългогодишния опит, който има в НАП на различни постове, съответно той е назначен на този пост", каза още Донев.

Промени и за хазарта

Гълъб Донев обърна внимание и на друга готвена мярка - увеличение на приходите от хазарт, като целта е да се обложат печалбите с 10% от хазартната дейност на участниците в тези игри. "Ефектът тук е 100 млн. евро", добави още Донев.

Яснота за приходните мерки внесе заместник-министър Людмила Петкова, която обясни, че те са част от цялостен пакет за повишаване на бюджетните приходи в средносрочен и краткосрочен план.

Заместник-министърът заяви, че идеята е банките да блокират нелегалните хазартни оператори, както и въвеждане на списък, който ще се актуализира ежедневно на нелегалните хазартни оператор. "Сивият сектор в хазарта е около 40%, но това е една част от мерките на сивата икономика", добави още Петкова.

Борба със сивата икономика и още приходи

"Секторите поне с най-голям сив дял са туризъм, строителство, търговия на едро и дребно, култура, развлечения, както и земеделие", поясни още Петкова, като се позова на нционално проучване.

Стана ясна, че от следващата година предстои въвеждане на задължително електронно фактуриране за всички местни доставчици и ще вляза в сила от 1 януари 2027 г.

Имало е среща с Националното сдружение на общините и са набелязани мерки за повишаване на общинските приходи. ОЩЕ: Край с привилегиите за държавните служители: Ще плащат осигуровки, както всички останали (ВИДЕО)