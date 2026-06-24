Целите на дефицита и плановете за дълга: Гълъб Донев за бъдещето на финансите в държавата (ВИДЕО)

"Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП. Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет чрез редица мерки да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от БВП за 2026 г.", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерството на финансите във връзка с бюджета на държавата.

Идеята е приходите на Бюджет 2026 г. да бъдат в размер на 49 млрд. 561 млн. евро, и съответно разходите 56 млрд. и 800 млн. евро.

Вицепремиерът поясни, че орязването на разходите за администрация в МВР и отбраната няма да засяга така наречените служители по Закона за МВР и по Закона за отбраната и въоръжените сили.

Планът за дълга

Предвижда се нивото на дълга през 2026 г. да достигне 37.7 млрд. евро, което е 31,1% от БВП.

Планът за 2027 г. е дългът да достигне 44,7 млрд. евро, което представлява 33,2% от БВП и през 2028 г. - 50,5 млрд. евро, което е 35,2 % от БВП на страната.

"Към края на 2026 минималният размер на фискалния резерв се очаква да бъде 2,6 млрд. евро, т.е. това са средствата по така наречения "Сребърен фонд", които са на разположение по сметки в БНБ", добави Донев.

Той отговори на въпрос какъв ще бъде новият дълг. "Това, което прие Народното събрание за определяне на лимит ,беше фиксиран до 3,8 млрд. евро. Тези 3,8 млрд. евро представляват до 3% от БВП. До достигане на размер от 5,7% дефицит това са някъде около (още) 2,2 млрд. евро", добави още Донев.

От думите му се разбира, че държавата планира още 2,2 млрд. евро дълг през тази година, освен тези 3,8 млрд. евро. ОЩЕ: Гълъб Донев с обещание: Минималната работна заплата няма да бъде замразена (ВИДЕО)

Дългът и процедурата по свръхдефицит

В контекста на процедурата по свръхдефицит Донев уточни, че при нас дългът не нараства с повече от 35% от БВП на страната.

"Ние сме много под нивата, които са съгласно Договора за функциониране на ЕС. Няма опасност, още повече имаме мерки да гарантират, че това моментно състояние на дефицита и нарастването на дълга ще бъде контролируемо и овладяно в краткосрочен период", добави още Донев.

Вицепремиерът обърна внимание, че не са малко държавите в ЕС и в еврозоната, които са в процедура по свръхдефицит, но всички прилагат мерки. ОЩЕ: Винетките от 1 август 2026.: Гълъб Донев с лоша новина за джоба на българина (ВИДЕО)