06 януари 2026, 13:25 часа 237 прочитания 0 коментара
Внимание: Фалшиви онлайн магазини мамят с еврото

Фалшиви сайтове за продажба на модни облекла използват въвеждането на еврото, за да заблуждават онлайн потребители и да им отнемат пари. За това предупреди Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“ пред БНР. Тя обясни, че подобни сайтове се рекламират агресивно онлайн със спонсорирани кампании и подвеждащи послания като „20-годишна юбилейна разпродажба – само днес“, „ограничени бройки“ и „безплатна доставка“.

При тези сайтове липсват телефон и физически адрес за контакт, като е посочен единствено имейл и форма за връзка, които често не водят до реален търговец.

Цените не трябва да са само в евро

Допълнителен сигнал за измама е, ако цените са обявени само в евро. Това е нарушение, тъй като до 8.08.2026 г. търговците, включително онлайн, са задължени да обозначават цените и в левове. По думите на Руменова недобросъвестни лица използват този период не само за административни нарушения, но и за реални измами. 

Експертът отбеляза, че при плащане с карта в някои случаи банката може да спре превода, ако има информация за злоупотреби от конкретна платформа. Според нея е необходима по-ефективна комуникация между контролните органи в различни държави, включително извън ЕС. Във връзка с въвеждането на еврото Руменова поясни, че при отказ от онлайн покупка в 14-дневен срок търговците трябва да възстановят сумата приоритетно в евро, а при липса на наличност – в левове.

Същото правило важи и при рекламация на дефектна стока. Тези промени не засягат сроковете и реда за упражняване на потребителските права. По думите ѝ част от електронните магазини вече изписват цените първо в евро и след това в левове, което не е нарушение, но може да създаде заблуда за по-ниска цена. Руменова призова потребителите да бъдат особено внимателни, тъй като въвеждането на еврото се използва и за създаване на фалшиви магазини с реалистично изглеждащи, включително генерирани с изкуствен интелект, изображения на продукти.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро онлайн пазаруване измами онлайн магазини Габриела Руменова
