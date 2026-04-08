Финансовият министър с оптимистична прогноза за цените на горивата

Спад на цените на горивата по бензиностанциите в обозримо бъдеще очаква служебният министър на финансите Георги Клисурски. "Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20% в резултат на двуседмичното споразумение за примирие между САЩ и Иран, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще", каза Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това осигурихме средства - до 18 млн. евро за междуселищния транспорт, като става дума най-вече за линии в малки общини, междуселски общини, планински райони, както и 2,5 млн. евро за училищните автобуси", посочи той.

По думите му с това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш - отлагането на повишаването на тол таксите от 1 април, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства. Клисурски припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане.

"България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите в размер на 50 млн. евро", каза още Клисурски. "Независимо от ситуацията, ще предприемаме адекватни действия, насочени към секторите и гражданите, които имат най-голяма нужда", допълни финансовият министър.