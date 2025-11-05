Запасете се с кеш - съвети на експерти за първите дни на еврото

България е на прага на еврото и наред с обещания за "глас" на масата на Европейската централна банка (ЕЦБ), експертите дадоха и полезни съвети за първите дни на еврото у нас. Николай Бакалов, който е член на Асоциацията на банките в България съобщи пред БНТ, че банкоматите няма да спират - те имат софтуер, който ще им позволи до 31 декември да раздава левове, а след 1 януари - евробанкноти.

За банкоматите, които имат функция за внасяне на пари, правилото е същото - до 31 декември те ще приемат левове, а след това - само евро.

Но въпреки че уверенията са, че банкоматите са готови и няма да спрат, възможни са проблеми с картите и картовите разплащания в първите от часове до дни, ако системата се срине, или е възможно обслужването да е по-бавно, а трансакции - няколко пъти да бъдат отказвани.

И това важи не само за банковите услуги, отбелязват източници на Actualno.com след първите тестове на системите им за преминаване към еврото - има данни за трудности и че се работи да се изгладят и от други сектори, в които трябва да има обработка на данни за много клиенти. Затова и съветите на някои експерти са да си предвидите пари в брой - в евро или в български левове през януари няма да има значение, защото по закон до 31 януари магазините и ресторантите ще са длъжни да приемат и евро, и левове. Но трябва да връщат само в евро.

Това може да изглежда объркващо, но за удобство до август 2026 година цените все още трябва да бъдат обявени и в левове, и в евро. Още преди 1 януари банките ще предлагат "стартови пакети" с евромонети на стойност 20 лева, които могат да бъдат облекчение. Подобни пакети има и за бизнеса, но за 200 лева.

Банките вече разпращат съобщения до своите клиенти, в които обясняват, че таксите им остават същите, но вече в евро. Вноските по кредитите също ще се запазят. Влизането в еврозоната няма да изисква и смяна на IBAN, или каквото и да е по сметките, и всъщност повечето съобщения са само за сведение.

"Доверяй се, но проверяй", казваше Роналд Рейгън на Михаил Горбачов. Ако се съмнявате в нечии сметки - всеки има калкулатор в приложенията на своя мобилен телефон. Официалният курс е 1,95583 лева за едно евро. Ако хванете някой в крачка - жалби и сигнали се подават в Комисията за защита на потребителите (КЗП).

