04 ноември 2025, 11:08 часа 284 прочитания 0 коментара
Евро или лев: с какво ще плащаме в новогодишната нощ и какво ресто ще ни връщат?

На 1 януари 2026 г. България приема еврото като официална валута и сред множеството въпроси налице е и следният: с какво ще плащаме в заведенията и хотелите в новогодишната нощ? За да се спестят излишни спорове с търговци, които биха се оказали недобросъвестни, на потребителите се препоръчва още с настаняването да уточнят в каква валута имат готовност да платят сметката си. Важно е да се уточни и възможността на ресторантьора да приеме плащането и да върне ресто, разясни основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV радио.

Един месец търговците ще приемат плащания и в двете валути

Всичко това обаче е само в духа на комуникацията между двете страни, защото законът въвежда ясни правила и те трябва да се спазват, посочи тя. А именно - до края на януари 2026 г. търговците са длъжни да приемат плащания и в двете валути, а рестото може да се връща както изцяло в евро, така и изцяло в левове при недостатъчна моментна наличност в левове.

"Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България, с изискванията към търговците, са известни вече от пет месеца. Беше проведена и мащабна информационна кампания, която включваше и срещи с представители на бизнеса по места, също и с граждани. Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение – от страна на Министерство на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите", каза Руменова по повод опасения на ресторантьори и хотелиери, които ще работят в новогодишната нощ.

Потребителите могат да платят сметката си дори смесено - и в лева, и в евро

"Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат пращания и в двете валути. Нещо повече – за разлика от ограничението към търговците да не връщат „смесено ресто“, то потребителите могат да платят сметката смесено – и в левове и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск. Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. И нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 г. при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган", каза експертът по потребителски права.

Как ще работят банкоматите?

Руменова припомни, че от 1 януари 2026 г., при теглене на пари в брой, банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евробанкноти и евроцентове.

Разплащанията на всички останали места - в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извъшват както в левове, така и в евро.

