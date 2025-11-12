Заради санкциите: Русия обяви първа емисия дълг в юани

Русия ще проведе на 8 декември първата продажба на държавни облигации, деноминирани в китайски юани, съобщи Министерството на финансите в Москва, предаде Ройтерс. Очаква се интересът към емисията да дойде основно от руски компании, които търгуват с Китай. Облигациите ще бъдат с матуритет от три до седем години и ще се търгуват на Московската борса. Те са предназначени само за вътрешния пазар.

Организатори са банките под санкции

Организатори на пласирането са руските банки "Газпромбанк“, "Сбербанк“ и "ВТБ Капитал“, които се намират под западни санкции.

По информация на три източника на Ройтерс, министерството планира до четири емисии на обща стойност до 400 млрд. рубли (около 5 млрд. долара). Инвеститорите ще могат да плащат и да получават лихвени плащания както в юани, така и в рубли.

Решението идва на фона на значителни валутни резерви в юани, натрупани от руски износители и банки вследствие на увеличения износ на енергийни ресурси към Китай. През 2024 г. търговията между двете страни достигна рекордните 245 млрд. долара.

Според анализатора Дмитрий Полевой от "Астра Асет Мениджмънт“, първите две емисии могат да бъдат на обща стойност между 2 и 3 млрд. долара, като основните купувачи ще бъдат местни инвеститори.

Икономисти отбелязват, че облигациите ще помогнат на руското правителство да финансира бюджетния дефицит, който се очаква да достигне 2,6 на сто от БВП през 2025 година.