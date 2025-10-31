Заради санкциите: Русия планира да тегли дълг в юани

Русия планира да емитира първите си облигации, деноминирани в юани, на местния пазар през тази година. Това съобщи Ройтерс, като се позова на свои източници. Така Москва предлага инвестиционна възможност за огромните количества ликвидност в юани, натрупани от износителите и банките от продажбите на руски петрол и газ на Китай.

Три източника от финансовите пазари заявиха, че Министерството на финансите на Руската федерация планира до четири емисии на обща стойност до 400 милиарда рубли или около 5 милиарда долара с падеж между 3 и 10 години. „Сделката е планирана за началото на декември. Те се стремят да привлекат най-широк кръг от инвеститори, от банки и дружества за управление на активи до брокери, опериращи на пазара на дребно“, заяви един от източниците.

Друг източник съобщи, че Министерството на финансите на Руската федерация е провело срещи с потенциални купувачи, включително банки и други институционални инвеститори, като им е представило потенциалните параметри на облигациите в юани. Транзакциите с облигациите могат да се извършват и в руски рубли по текущия обменен курс.

Подготовката се извършва в момент, в който две руски петролни компании, подложени на санкции от САЩ, „Роснефт“ и „Лукойл“, преместват приходите си в юани преди 21 ноември, когато санкциите влизат в сила. Анализатори от агенцията за данни Cbonds изчислиха, че в момента в Русия са в обращение корпоративни облигации, деноминирани в юани, на стойност 166 милиарда рубли. Министърът на финансите Антон Силуанов заяви през май миналата година, че 90% от цялата търговия между Русия и Китай се извършва в рубли и юани, без да уточни дела на юана. Търговията между Русия и Китай достигна рекордните 245 милиарда долара миналата година.

Облигациите ще бъдат емитирани на Московската фондова борса (MOEX), която е под западни санкции, и ще бъдат недостъпни за по-голямата част от чуждестранните инвеститори, включително тези от Китай и други азиатски страни.

Решението тепърва предстои

Русия води преговори с Китай за създаване на „мост“ между финансовите пазари на двете страни, който да позволи на китайските инвеститори да имат достъп до руски активи, без да бъдат наблюдавани от западните регулаторни органи. Досега преговорите не са дали резултат, въпреки силните политически връзки между Русия и Китай и „политиката на партньорство без горни граници“, обявена от президента Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин.

Източник от Министерството на финансите на Русия, който пожела да остане анонимен поради деликатността на въпроса, потвърди, че въпросът се разглежда и скоро ще бъде обявен. Министерството на финансите на Русия и MOEX не отговориха на запитването за коментар на "Ройтерс".

Анализаторите очакват силно търсене на облигациите от руските износители, включително големите енергийни компании, много от които в момента държат приходите си в юани в банкови депозити, което доведе до рекордно ниски лихвени проценти за юана в Русия. Разполагането на облигациите ще намали и част от валутния риск за банковата система, която е препълнена с ликвидност в юани от продажбите на руска енергия на Китай, и ще помогне на банките да отговорят на регулаторните изисквания, заявиха анализатори от Renaissance Capital.