"0% шанс за Барселона": Атлетико Мадрид избухна срещу каталунците и отсече: "Жертвите сме ние"

Ръководството на Атлетико Мадрид не се забави с отговора си към президента на Барселона. "Дюшекчиите" се обърнаха към съперника си в Ла Лига по повод изказванията на Жоан Лапорта за Хулиан Алварес. Както е известно, нападателят иска да напусне испанската столица и да премине на "Камп Ноу". От Атлетико обаче не са съгласни и не искат да го продават конкретно на Барса. По тази причина Лапорта отправи публичен призив към "дюшекчиите".

Атлетико отговори на Лапорта

Лапорта потвърди интереса на Барселона към аржентинеца и призова Атлетико да приеме офертата. Той поясни следното: "Ако Атлетико е готов да продаде играча по време на трансферния прозорец, тогава ние сме готови да го привлечем в съответствие с офертата, която сме подали." Изглежда, че тези думи не са били приети добре в Атлетико. От клуба реагираха остро на коментарите на Лапорта, като ясно заявиха, че няма никакъв шанс да продадат Алварес. От испанската столица описаха действията на Лапорта все едно той е "жертвата", а всъщност съвсем не е така.

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"Представя като жертва, но единствените жертви в случая с Хулиан сме ние", гласи становището на Атлетико. "Те ни нанесоха вреда както финансово, така и в обществено отношение. Шансът да го продадем на Барса е 0%. Тази ситуация не е свързана с пари, а с достойнство. Всичко е организирана кампания с много лъжи и полуистини. Единственият, който плаща цената за това, е Атлетико."

Новината подкрепя идеята, че Атлетико просто ще откаже да продаде Алварес това лято. Аржентинският нападател се появи само като резерва в последния мач, беше освиркан от феновете и днес пропусна тренировката поради заболяване.

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