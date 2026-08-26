В Испания: Ламин Ямал не е доволен от случващото се в Барселона

Убедителната победа на Барселона с 5:0 над Елче бе приета със смесени емоции от феновете. От една страна каталунците започнаха успешно кампанията си, а новите попълнения заблестяха в дебюта си, докато утвърдените звезди доказаха, че са готови за новия сезон. От друга страна, Ламин Ямал не беше на нужното ниво. Той не остави своя отпечатък срещу съперник от ранга на Елче и в крайна сметка бе заменен в 65-а минута.

Ямал притесни феновете на старта на новия сезон

Нещата не се ограничиха само до скромно представяне. Излизането на Ямал се превърна в най-драматичната сцена от мача. Той седна на резервната скамейка, изглеждайки ядосан и разочарован. Няколко играчи на Барселона и членове на техническия щаб се втурнаха да го утешат. В Испания заваляха предположения за състоянието на Ямал. Една медия предложи възможно обяснение, което няма почти нищо общо с представянето на Ямал на терена.

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Хота Жорди от "SPORT" отхвърли предположенията, че настроението на испанеца е свързано с формата му или с разочарованието около Световното първенство, където отново не беше на ниво, и дискусиите за "Златната топка". Вместо това той смята, че обяснението се крие много по-близо до дома. Според него, Ямал е бил особено засегнат от несигурността около трима от най-близките му приятели в Барселона - Алехандро Балде, Марк Касадо и Ектор Форт.

"Той е 19-годишно момче и тримата му най-добри приятели от последните десет години напускат отбора, и мога да ви уверя, че това е причината. Не търсете други причини", каза Жорди. Това твърдение трябва да се разглежда като лична оценка на ситуацията от страна на коментатора, а не като официално обяснение от Ямал или Барселона. Нито играчът, нито клубът са потвърдили публично защо нападателят изглеждаше разстроен след мача с Елче. Ситуацията с Балде остава особено актуална, като според последните информации ролята му под ръководството на Флик е станала по-несигурна. Покрай Касадо и Форт също седят огромни въпросителни относно бъдещето си.

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