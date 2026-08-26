US Open избра специален тенисист за последния "уайлд кард", който бе спряган и за Григор

Стан Вавринка все пак ще има възможност да излезе на корта на US Open в последното си участие на турнира. 41-годишният швейцарец получи последния "уайлд кард" от организаторите, след като първоначално остана извън списъка с поканите, а решението предизвика сериозна дискусия в тенис средите. Бившият №3 в световната ранглиста ще сложи край на професионалната си кариера след края на настоящия сезон.

Подобаващо сбогуване: Стан Вавринка все пак ще участва на US Open 2026

Вавринка е трикратен шампион в турнирите от Големия шлем, като най-големият му успех в Ню Йорк дойде през 2016 година, когато спечели титлата на US Open. Швейцарецът получи последната освободила се покана след отказването на американеца Патрик Кипсън. 25-годишният американец, който заема 116-о място в световната ранглиста, няма да участва заради контузия.

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"Много съм ентусиазиран да получа "уайлд кард" за US Open 2026 и нямам търпение отново да играя пред феновете в Ню Йорк", заяви Вавринка. Поканата има допълнителна стойност, тъй като само ден по-рано швейцарецът публикува емоционално прощално послание към турнира, след като не фигурираше сред първоначално обявените получатели на "уайлд кард".

Това решение предизвика критики от редица представители на тенис общността. Сред тях бе и бившият №1 в света Анди Родик, който публично защити Вавринка и призова организаторите да му дадат възможност за последно участие в Ню Йорк. Любопитното е, че освободената покана бе спрягана и като възможна опция за Григор Димитров. Българинът обаче не получи "уайлд кард" и започна участието си в турнира от квалификациите.

Вавринка получи покани и за останалите турнири от Големия шлем през сезона. Той достигна до третия кръг на Australian Open, но отпадна още в първия кръг на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".

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