След Италия: Предложили на Пеп Гуардиола още един национален отбор

Преди няколко месеца Пеп Гуардиола официално напусна Манчестър Сити. Въпреки че му оставаше една година от договора, испанският гений сложи край на изпълнения си с трофеи престой на стадион "Етихад" след десетилетие. След последния си мач начело на гранда от Висшата лига каталунецът призна, че вече няма енергия да продължи в тази роля. На негово място застана Енцо Мареска, който имаше два мандата в Сити и беше част от треньорския щаб на Гуардиола.

Гуардиола продължава да получава оферти за работа

Макар че ясно заяви, че се нуждае от почивка, Гуардиола продължава да бъде един от най-привлекателните свободни агенти в световния футбол. Наскоро стана ясно, че е бил желан от Италианската футболна федерация за поста на национален селекционер. Той обаче категорично отказал офертата с оправданието, че в момента няма време за това. Въпреки категоричната му позиция за бъдещето, се потвърди, че Гуардиола е бил основният фаворит за поста на нов селекционер на Нидерландия, според Найджъл де Йонг.

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В Нидерландия искали Гуардиола за националния отбор

Де Йонг, който е технически директор на Нидерландската футболна федерация, разкри това по време на пресконференцията за представянето на новия селекционер. В крайна сметка "лалетата" избраха Шави Ернандес да наследи напусналия след Мондиал 2026 - Роналд Куман. Де Йонг добави също, че сънародникът му Арне Слот е бил вторият избор преди Шави, но и той е имал други приоритети.

"Първият ни кандидат за заместник на Роналд Куман беше Пеп Гуардиола, но той искаше да си вземе една година почивка. Вторият ни кандидат беше Арне Слот, но той предпочете да продължи да работи в клубния футбол. След това преминахме към третия кандидат - човекът до мен, Шави Ернандес", призна Де Йонг. Гуардиола има силна връзка с Нидерландия, тъй като е ученик на великия Йохан Кройф, чиято футболна философия е възприел, след като е играл под негово ръководство в Барселона. Същият подход на "тотален футбол" е предаден на Шави, който се е учил от Гуардиола, докато е играл под негово ръководство в Барселона, преди да застане начело на каталунците.

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