Най-важните новини за деня, 26 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 август.

ОТ НАД 30 ГОДИНИ НЕ Е ИМАЛО ПОДОБНО ВОДНО БЕДСТВИЕ: ДЕСЕТКИ КЪЩИ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ НАВОДНЕНИЕТО В СТРУМЯНИ

Към момента засегнатите къщи от наводнението в Струмяни са 12. Това обяви кметът на селото Емил Илиев пред bTV. Създадена е организация за описване на щетите към момента, така че когато се определят всички щети, тогава ще се каже в каква посока може да се отиде като обезщетение на хората и подпомагане.

ПУТИН ВЯРВА, ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА СТРАДА ПОВЕЧЕ ОТ УКРАЙНА

Не беше окуражаваща седмица за Владимир Путин. На фона на удари и контраатаки срещу Украйна, Русия заплаши, че Обединеното кралство „ще плати“ за доставката на дронове на противника му, които позволиха удари дълбоко в страната му. Главният икономист на втората по големина банка в страната беше уволнен, след като заяви, че Русия не може да спечели „война на изтощение“ и че това може да предизвика социална криза. А слухът, че правителството ще експроприира спестяванията на гражданите, за да плати за продължаващия конфликт, накара руснаците да се втурнат към банките, за да изпразнят сметките си.

ОЛИГАРХИЯТА СЕ ПРЕГРУПИРА ОКОЛО РАДЕВ И КОПРИНКОВ: ИВО МИРЧЕВ ЗАГОВОРИ ЗА НАТИСК СРЕЩУ ДАНС

Олигархията се прегрупира около началника на кабинета на Румен Радев - Николай Копринков. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV.

БОЙКО СТАНКУШЕВ: ВРЪЗКАТА С ПРОКУРАТУРАТА И ПЕЕВСКИ ПАЗИ СТРУКТУРИТЕ НА ТАКИ И АМИ

Единствената сила в България, която протежира тези хора и това е очевидно, е част от прокуратурата, начело със Софийска градска прокуратура. Там е връзката с Делян Пеевски и докато те са зависими от него, нищо няма да се случи. След като хиляди журналисти и зрители знаят всичко това или предполагат, защо не се е сезирала прокуратурата и да предприеме нещо. Въпреки всичките фанфари, че олигархията ще бъде изчегъртана, това са само приказки. Този екип на Румен Радев не прави почти нищо в момента.

ОЧЕВИДНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: РУСИЯ ТРЪГВА НА ВОЙНА С НАТО – ЗАЩО ДИРЕКТОРЪТ НА ЦРУ ОТИДЕ В МОСКВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Директорът на ЦРУ Джон Ратклийф е дошъл неочаквано в Москва не просто за да говори с руския диктатор Владимир Путин за Украйна, а и да го предупреди да не опитва провокация и каквато и да е военна атака срещу страна членка на НАТО. Това твърди The Wall Street Journal – с уточнение, че Ратклиф е отишъл в Кремъл, представяйки разузнавателни данни, които сочат как Русия подготвя мобилизация и крои планове за различни сценарии, с които да тества доколко НАТО е единна организация и дали всички негови членове биха помогнали при всички случаи на нападната една държава членка. Вече многократно в различни медии се дискутира дали Путин ще нареди ескалация срещу НАТО и какъв би бил сценарият – от мащабна кибератака през саботажи и дори ограничена сухопътна военна операция или вариации на различни възможности.

НАЙ-ГОЛЯМАТА РУСКА БАНКА ДАДЕ НИЩОЖЕН ШАНС НА ПУТИН ЗА ПОБЕДА НАД УКРАЙНА

Победата на Русия във войната ѝ срещу Украйна е "неизбежна" - такъв наратив се опитва да прокара сред западните общества режимът на диктатора Владимир Путин, още откакто нахлу в съседната страна през февруари 2022 г. и Киев трябваше да падне за три дни, но се оказа, че украинските защитници издържат вече пета година. С тази опорка Кремъл опитва да избегне добросъвестните преговори и да осъществи максималистичните си цели, намалявайки подкрепата на Запада за Киев, но явно и най-голямата руска банка не вярва в победата на Путин.

ПП И ДБ СЕ РАЗБРАХА КОГО ДА ПОДКРЕПЯТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" са постигнали съгласие около кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Това съобщиха представители на двете формации, макар че окончателното официално обявяване на кандидат-президентската двойка все още предстои.

ЗАРАДИ СПОРНА РЕФОРМА: ДОЦ. АНГЕЛ КУНЧЕВ ПОДАДЕ ОСТАВКА

Доц. Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол. "Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

ПАК РУСКИ ДРОНОВЕ, НО НЕ КАТО УКРАИНСКИЯ: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ГОВОРИ И Е СКЕПТИЧЕН ЗА "ЕВРОПЕЙСКАТА СТЕНА" (ВИДЕО)

Като държавна принадлежност безпилотните летателни апарати по Българското Черноморие основно са руски - "Гербер"-и като примамки, "Орлан"-и като разузнавателни, включително са засичани и части от украински дронове. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в парламента във връзка с дроновете по Българското Черноморие. Стана ясно, че има и такива, които не могат да бъдат разпознати.

СЕНКИТЕ НА АМИ И КЪРО, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА МИЛИОНИ, СЛЯПА ДАНС: ДЕЛОТО ОКОЛО СКАНДАЛНИЯ GPS ЗАГЛУШИТЕЛ

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и МВР са се задействали срещу т.нар. заглушител в столичния квартал "Драгалевци" със сериозно закъснение - за доставката на мобилното предавателно устройство SVJ-500 се е знаело публично още през 2024 г., когато Национална агенция за приходите (НАП) издава ревизионен акт на фирмата "Марел 99", а през 2025 г. дело по него минава на две съдебни инстанции, включително Върховния административен съд (ВАС). Това се разбира от официалните съдебни документи, с които Actualno.com се запозна в разгара на скандала.

ОТ СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА НА НОВИЯ ФИЛМ "СОФЍЯ": МАРИУС КУРКИНСКИ И ВЛАДО ПЕНЕВ ПРЕД ACTUALNO.COM (ВИДЕО)

В разгара на снимките на новата фентъзи драма на режисьора Димитър Радев “Софѝя”, екип на Actualno.com посети снимачната площадка, за да надникнем зад кулисите и да се срещнем с част от актьорския състав.

БИЗНЕСЪТ И ПАРИТЕ ТИ СА МОИ, НЕ ГИ ПАЗИШ ОТ ДРОНОВЕ: ТЪНКОСТИТЕ В НОВИЯ УКАЗ НА ПУТИН

Неефективните мерки срещу атаки с дронове, нарушаване на изискванията за безопасност, създаването на заплаха за нормалната работа, както и невъзстановяване или забавено възстановяване на работата на атакувано съоръжение могат да бъдат основание частна собственост в икономическата сфера в Русия да премине в ръцете на държавата – за управление за неопределен срок от време, по преценка на руските власти. Това е най-важната част от указ 604, който руският диктатор Владимир Путин вече подписа.