Напусна ни Тим Къри – незабравимият Франк-н-Фъртър и клоунът Пениуайз

Британският актьор Тим Къри е починал на 80-годишна възраст. Новината бе потвърдена днес, 26 август, от неговата дългогодишна мениджър и приятелка Марша Хурвиц. Къри е починал в дома си в Лос Анджелис, а конкретната причина за смъртта му засега не е обявена. TMZ съобщава, че полицията и пожарната са били извикани за медицински спешен случай, но няма данни за насилствена смърт.

Къри бе известен с ролите си на ексцентрици като учения д-р Франк-Н-Фъртър в „Шоуто на ужасите на Роки“ и такива дяволски злодеи като клоуна Пениуайз от „То“ на Стивън Кинг.

Къри от години имаше сериозни здравословни проблеми. През 2012 г. претърпя тежък инсулт, след който остана с трайни двигателни увреждания и използва инвалидна количка. Въпреки това продължи да работи, най-вече с озвучаване, и дори имаше екранна поява във филма „Stream“ от 2024 г.

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