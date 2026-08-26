Победа за Инфантино? УЕФА се отказа от бойкота срещу ФИФА

През последните седмици войната по оста УЕФА - ФИФА придоби нови висоти. Както е известно, планът на Джани Инфантино да продаде дялове от турнири, включително Световното първенство, на частни инвеститори предизвика буря във футболния свят. От европейската централа се отзоваха най-бързо, като обявиха, че ще бойкотират всички турнири на ФИФА. Това щеше да засегне първо Световното първенство за девойки под 20 години, което ще започне на 5 септември.

УЕФА ще отмени бойкота си, но ще продължи "войната" срещу Инфантино

По-рано този месец ръководството на европейския футбол заяви, че въпреки отмяната на плана на Инфантино, условията, необходими за предотвратяване на бойкот, не са били изпълнени. Сега, обаче, се съобщава, че УЕФА е на път да оттегли заплахата си за бойкот на турнирите на ФИФА, след като е получила уверения, че планът на Джани Инфантино за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори няма да се повтори.

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ФИФА приветства това развитие, като заяви, че е доволна, че всички отбори, които са се класирали, ще участват в предстоящото Световно първенство по футбол за девойки до 20 години. В турнира трябва да участват шест европейски отбора - Англия, Франция, Италия, Португалия, Испания и домакините от Полша. Въпросът ще бъде официално обсъден на заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА в Монако в четвъртък. Припомняме, че УЕФА оглави вълната от недоволство срещу Инфантино и, заедно със северноамериканската КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация, се очаква да продължи да настоява за коренна промяна в ръководството на ФИФА. Председателят на УЕФА Александър Чеферин заяви, че очаква Инфантино да подаде оставка или да се изправи срещу друг кандидат на изборите през март.

Източник, близък до преговорите, настоя, че това не е отстъпване от страна на УЕФА, като добави, че опонентите на Инфантино ще продължат, докато не настъпят мащабни промени: "Това не е поражение за УЕФА, а по-скоро реалността, че се избягва да се навреди на младите играчи поради възможност, която се среща веднъж в живота. Действията и настояването за промяна ще продължат и в крайна сметка ще надделеят." Макар че все още не е ясно какъв е характерът на получените гаранции, въпреки твърдите си изявления за възможни бойкоти и правни действия, европейският ръководен орган сега рискува да бъде възприет като отстъпил, след като отправи нещо, което се оказа празна заплаха.

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