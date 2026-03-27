10 от Франция удариха Бразилия преди Световното! И Игор Тиаго не спаси Анчелоти в САЩ

27 март 2026, 0:08 часа
Финалистът от последните две световни първенства - Франция, постигна престижна победа над най-титулуваната нация в историята на футбола Бразилия с резултат 2:1 в приятелска среща, изиграна в САЩ. Успехът на "петлите" бе още по-сладък, тъй като играха близо 40 минути с човек по-малко, но въпреки това удържаха отбора на Карло Анчелоти и го победиха само няколко месеца преди Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Срещата бе идеална възможност за Дидие Дешан и Карло Анчелоти да направят последни настройки по съставите си преди Световното, като селекционерът на "селесао" по-дързък в експериментите и даде шанс на няколко перспективни бразилски футболисти. Голямата новина бе повиквателната на Игор Тиаго, който също получи минути, като се появи в 71-вата минута при резултат 0:2, но не успя да се отчете с голово участие.

Килиан Мбапе и Карло Анчелоти

Иначе Франция откри резултата в 32-рата минута чрез Килиан Мбапе - футболист, който Анчелоти добре познава от съвместната им работа в Реал Мадрид. На почивката Луиз Енрике влезе на мястото на Рафиня, а в 55-ата минута Дайо Упамекано бе изгонен с директен червен картон, оставяйки Франция с човек по-малко. Дешан веднага реагира с двойна смяна, а десет минути след червения картон "петлите" удвоиха аванса си. Нападателят на Ливърпул Юго Екитике вкара за 2:0.

След гола Дешан включи Дезире Дуе и Маркъс Тюрам, които замениха Екитике и Мбапе. В 71-вата минута дойде тройна смяна и от Анчелоти, а един от появилите се в игра бе бившият нападател на Лудогорец Тиаго. В 78-ата минута Бремер успя да върне един гол за Бразилия, но до края "селесао" така и не успя да стигне до второ попадение и се примири със загубата.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
