Сензационно: Мохамед Салах може да се събере в един клуб с Лионел Меси!

Египетската суперзвезда Мохамед Салах може да се озове в един клуб с най-великия футболист за всички времена - Лионел Меси. Нападателят на Ливърпул, който обяви, че ще напусне "Анфийлд" след края на сезон 2025/26 като свободен агент, е обект на интерес от американския Интер Маями. Информацията идва от авторитетното британско издание The Independent, като се съобщава, че от отбора на Интер Маями вече подготвят оферта.

За да си позволят Салах, от Интер Маями ще трябва да се разделят с друга звезда в състава си. Желанието на клуба на Дейвид Бекъм е да привлече Мо Салах и да направи звездна атака с 8-кратния носител на "Златната топка" Меси, като това ще бъде и изключителен маркетингов ход, тъй като египтянинът се радва на изключителна популярност в цял свят, и особено в Африка и в родината си, където е обожаван от местното население.

Иначе интерес към Салах има и от Саудитска Арабия, като се смята, че това е най-вероятната бъдеща дестинация на египтянина. От Ливърпул няма да успеят да вземат трансферна сума за играча, тъй като се споразумяха със Салах да прекратят договора му след края на сезон 2025/26. Салах имаше контракт до лятото на 2027-ма, но се взе решение да напусне един сезон по-рано. През тази кампания египтянинът е под равнището си от миналия сезон, като дори изпадна от сметките на Арне Слот в няколко мача.

