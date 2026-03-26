Втората най-титулувана нация в историята е на 1 мач от Световното по футбол! 8 европейски отбора ще спорят за 4 места

Националният отбор по футбол на Италия се доближи на един мач от класиране на Световното първенство 2026 в Северна Америка, след като победи Северна Ирландия с 2:0 като домакин в 1/2-финален плейоф от световните квалификации. "Скуадра Адзура", която е втората най-титулувана нация в историята с четири световни титли (с една по-малко от Бразилия и равен брой с Германия), продължи напред след два гола през второто полувреме.

Сандро Тонали откри резултата в 56-ата минута, а в 80-ата минута Мойс Кийн оформи крайното 2:0. Италианците бяха по-добрият отбор на терена и си заслужиха финален плейоф, където ще срещнат Уелс или Босна и Херцеговина. По-рано Турция също продължи напред след победа над Румъния. Иначе Дания разгроми Северна Македония с 4:0 като домакин, Косово победи Словакия с 4:3 като гост, Швеция надви Украйна с 3:1 като гост, а Полша се наложи над Албания с 2:1 като домакин.

Уелс и Босна влязоха в продължения след равенство 1:1 в редовното време, а същото важи за срещата Чехия - Ирландия, която пък завърши при резултат 2:2 в редовните 90 минути. От осемте европейски отбора, които ще играят финални плейофи, само четири ще продължат към Световното първенство.

