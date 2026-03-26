Втората най-титулувана нация в историята е на 1 мач от Световното по футбол! 8 европейски отбора ще спорят за 4 места

26 март 2026, 23:47 часа 347 прочитания 0 коментара
Втората най-титулувана нация в историята е на 1 мач от Световното по футбол! 8 европейски отбора ще спорят за 4 места

Националният отбор по футбол на Италия се доближи на един мач от класиране на Световното първенство 2026 в Северна Америка, след като победи Северна Ирландия с 2:0 като домакин в 1/2-финален плейоф от световните квалификации. "Скуадра Адзура", която е втората най-титулувана нация в историята с четири световни титли (с една по-малко от Бразилия и равен брой с Германия), продължи напред след два гола през второто полувреме.

Италия ще играе финален плейоф за класиране за Световното

Сандро Тонали откри резултата в 56-ата минута, а в 80-ата минута Мойс Кийн оформи крайното 2:0. Италианците бяха по-добрият отбор на терена и си заслужиха финален плейоф, където ще срещнат Уелс или Босна и Херцеговина. По-рано Турция също продължи напред след победа над Румъния. Иначе Дания разгроми Северна Македония с 4:0 като домакин, Косово победи Словакия с 4:3 като гост, Швеция надви Украйна с 3:1 като гост, а Полша се наложи над Албания с 2:1 като домакин.

Национален отбор по футбол на Италия

Уелс и Босна влязоха в продължения след равенство 1:1 в редовното време, а същото важи за срещата Чехия - Ирландия, която пък завърши при резултат 2:2 в редовните 90 минути. От осемте европейски отбора, които ще играят финални плейофи, само четири ще продължат към Световното първенство.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Италия отбор Световно първенство по футбол 2026
