Саботаж, достоен за холивудска продукция, разтресе плейофите за Мондиал 2026

Плейофите за участие на Мондиал 2026 между отборите на Уелс и Босна и Херцеговина предизвикаха невиждан скандал, достоен за холивудска продукция. Главни действащи лица се оказаха селекционерът на босненците Сергей Барбарез, уелският наставник на датския Брьондби Стив Купър и полузащитникът Бенямин Тахирович. Скандалът бе разкрит именно от Барбарез, който обвинява Стив Купър в извършването на умишлен саботаж.

Умишлен саботаж или клубна стратегия?

В последните два шампионатни мача Бенямин Тахирович остана на резервната скамейка, по нареждане на треньора на Брьондби, като според конспирациите това е стратегия, чиято цел е футболистът да пристигне при националния отбор на Босна и Херцеговина извън оптималната си форма за двубоя срещу родината на Купър - Уелс.

“Бенджо (Тахирович) ми разказа някои неща, в които е трудно да се повярва. Те са свързани с корените и произхода на неговия треньор. Когато наставникът ти пожелава късмет на теб, но не и на националния ти отбор, всичко става много по-ясно. Купър му е казал, че всичко ще се върне към нормалното след паузата за националните отбори. Аз не съм такъв. Обичам и ценя спорта и състезателния дух много повече.”, коментира Сергей Барбарез.

Отговор от Дания в защита на Купър

Интригата се разпространи и до Дания, където от ръководството на Брьондби реагираха остро на обвиненията: “Това е една доста безумна спекулация. Стив публично изложи причините за решението си и нито една от тях няма дори минимална връзка с националните отбори. Това е клубно решение, взето съвместно от целия треньорски щаб и спортното ръководство. В Брьондби няма чак толкова много уелски фенове.”, каза ръководителят на комуникациите в клуба Сьорен Хангхой пред телевизия „TV2“.

Въпреки отричането на слуховете за саботаж, босненският селекционер категорично не пожела да поднесе публично извинение към Купър в навечерието на мача срещу Уелс: “Не смятам, че трябва да се извинявам за каквото и да било. Моята цел беше да защитя Тахирович. Познавам Бенямин от две години и знам колко добър играч е и на какво е способен. Сега смятам, че трябва да се концентрираме върху мача, което е най-важното и за двата отбора.”

Изглежда, че сюжетът е достигнал своята временна развръзка, но тепърва предстои да разберем истината.

