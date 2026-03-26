Заради расизъм: УЕФА наложи солена глоба на португалски гранд

Португалският футболен клуб Бенфика беше глобен от УЕФА за расистки обиди от страна на фенове на мача от Шампионската лига срещу Реал Мадрид, съобщи АП. Разследването на УЕФА срещу футболиста на Бенфика Джанлука Престиани за расистки обиди по адрес на Винисиус Жуниор продължава, а присъдата по отделно обвинение срещу Бенфика за неправомерно поведение от страна на фенове на мача на 17 февруари в Лисабон беше публикувана от централата.

Двубоят между Бенфика и Реал Мадрид бе белязан от множество скандали

🚨 UEFA multa "o SL Benfica em 40 000 € e ordenar o encerramento parcial do estádio do SL Benfica (ou seja, 500 lugares nos setores 10 e/ou 11), durante o próximo (1) jogo de uma competição de clubes da UEFA em que o SL Benfica atue como clube anfitrião, devido ao comportamento… pic.twitter.com/du5iZnv6jl — Cabine Desportiva (@CabineSport) March 25, 2026

Бенфика отнесе глоба 40 000 евро за „непристойни скандирания и жестове от двама привърженици“, съобщи УЕФА. Клубът има и едногодишна условна санкция, като при повторно провинение ще бъде затворена част от клубния стадион при бъдещ мач от европейските турнири.

Бенфика преди това отстрани петима фенове, които бяха разследвани за „неподходящо поведение на трибуните от расистки характер“. Телевизионни кадри показаха някои фенове, които правеха жестове на маймуни след победата на Мадрид с 1:0 в първия мач от елиминационния кръг на плейофите на Шампионската лига.

Мачът беше спрян за близо 10 минути, когато Винисиус каза на съдията, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, след като е вкарал гол и е празнувал пред феновете на Бенфика. Престиани, който отрече обвинението, повдигна фланелката си, за да покрие устата си, когато беше изречена предполагаемата обида.

Аржентинското крило беше отстранено от УЕФА от реванша в Мадрид, докато тече разследването. Той е изправен пред 10 мача забрана за участие в мачове под егидата на УЕФА.

