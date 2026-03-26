Звезда на Манчестър Сити: Агентът ми говори с Реал Мадрид

Звездата на Манчестър Сити и носител на „Златната топка“ за 2024 година Родри изправи на нокти ръководството и феновете на „гражданите“, след като призна, че агентът му говори с босовете на Реал Мадрид. Както е известно, „кралете“ отдавна са хвърлили око на испанския национал и опитват да го привлекат в редиците си. Родри не каза дали ще подсили „белия балет“, но бе категоричен, че няма как да откаже на един от най-добрите клубове в света.

Родри има действащ договор със Сити

Родри даде дълго интервю пред испанското радио „Onda Cero“, в което сподели, че все още има действащ договор с Манчестър Сити, но ще дойде време, в което той и шефовете на клуба ще трябва да седнат и да говорят за бъдещето му. Той допълни, че ако Реал Мадрид му се обади, то със сигурност ще изслуша предложението на „кралете“.

„Не можеш да откажеш на един от най-добрите клубове в света“

„Фактът, че съм играл за Атлетико Мадрид, не ми пречи да играя за Реал Мадрид. Има и други играчи, които са изминали този път – не директно, а с течение на времето. Не можеш да откажеш на най-добрите клубове в света. Дали съм чувал, че президентът и изпълнителният директор на Реал ме харесват? Не знам, те говорят с моя агент. Остава ми още време от договора със Сити, но ще дойде момент, в който ще трябва да седнем и да поговорим. Когато Реал Мадрид ти се обади, това е чест и винаги трябва да изслушаш предложението“, разкри Родри.

