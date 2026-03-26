Шефът на сенегалския футбол се закани: Ще водим морален и правен кръстоносен поход!

Президентът на сенегалската футболна федерация Абдулайе Фол смята да поведе „кръстоносен поход“ срещу решението на Африканската футболна федерация (CAF) да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации и да я връчи на Мароко. Сенегал загуби служебно мача, проведен в Рабат 18 януари, защото напусна терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа за Мароко в последните минути на редовното време.

„Лъвовете от Теранга“ се завърнаха на терена след 14 минути, за да спечелят мача с 1:0 след продължения, но апелативният съвет на ръководния орган на африканския футбол (CAF) замени този резултат миналата седмица и присъди служебна победа за Мароко.

Сенегал загуби титлата от КАФ по административен път

Според федерацията на Сенегал правните действия, които се предприемат, ще променят футболния свят и може да подкопаят принципа, че съдийските решения са финални.

„Това не може да бъде прието като истинско съдебно решение - то е толкова грубо, толкова абсурдно, толкова ирационално. То открито нарушава правилата на играта и принципа, че съдийските отсъждания трябва да са финални. Ако Спортният арбитражен съд отсъжда срещу Сенегал, победителите в следващото Световно първенство могат да бъдат решени в адвокатски кантори, вместо на терена“, заяви адвокатът Хуан де Диос Креспо Перес, представляващ футболната федерация на Сенегал, цитиран от агенция Ройтерс.

Президентът Абдулайе Фол обясни, че решението няма да бъде прието и страната ще се бори титлата от Купата на африканските нации да бъде върната.

„Изправени сме пред административна кражба и федерацията ни отказва да я приеме. Ще водим морален и правен кръстоносен поход“, заяви Фол.

Подобна процедура обикновено отнема от 9 до 12 месеца, но от ръководния орган на сенегалския футбол искат Спортният арбитражен съд да ускори процеса, след като вчера решението беше обжалвано официално.

ОЩЕ: Садио Мане след отнетата титла на Сенегал: „Това не е футбол, има много корупция“