Турция е на крачка от Мондиал 2026, Люксембург все по-близо до България, а трима от ЦСКА играха за националните си отбори

Мачовете на националните отбори по футбол в четвъртък вечер предложиха няколко интересни акцента за футболните фенове. Отборът на Турция успя да победи Румъния с 1:0 като домакин и се доближи на 90 минути от класиране за Мондиал 2026. В същото време пък Люксембург победи Малта с 2:0 и също се доближи на 90 минути от крайната цел - класиране в групата на България от УЕФА Лига на нациите. А трима национали на ЦСКА пък играха за националните си отбори.

Турция ще играе финален плейоф за класиране за Световното по футбол

Ферди Кадъоглу отбеляза единственото попадение за Турция, класирайки отбора си на финал от световните квалификации по футбол. Там южните съседи, които бяха в група с България в основната фаза, ще срещнат Словакия или Косово. Турция доминираше тотално в двубоя срещу Румъния и стигна до безценния гол в 53-ата минута. Арда Гюлер получи топката по крилото и центрира в наказателното поле, а Кадъоглу, футболист на английския Брайтън, я изпрати в долния ляв ъгъл на гостите за крайното 1:0.

Турците завършиха мача с 68% във владеенето на топката и стреляха цели 16 пъти към вратата на румънците, които така и не успяха да регистрират точен шут. Отборът на Мирча Луческу бе трети в Група Н зад Австрия и Босна и Херцеговина, но пред Кипър и Сан Марино.

Люксембург се доближи до групата на България в Лигата на нациите

Люксембург записа изразителна победа с 2:0 срещу Малта в плейофен двубой във футболния турнир УЕФА Лига на нациите и направи огромна крачка към класиране в групата на България. Именно победителят от този двубой ще играе с "лъвовете", Исландия и Естония през есента. Люксембург откри резултата в 47-та минута на гостуването си в Малта, когато точен бе Венсан Тил. В третата минута на добавеното време Матиас Олесен покачи на 2:0 и направи почти протоколен реванша в Люксембург, който е насрочен за 31 март от 19:00 българско време.

Загубилият двубоя между Малта и Люксембург ще играе в Група D1 на Лигата на нациите с Андора и един измежду Латвия и Гибралтар. Балтийският отбор също записа победа като гост, след като Владиславс Гутковскис бе точен в 63-та минута от дузпа за крайното 1:0.

Питас, Лапоухов и Ебонг играха в контролата между Кипър и Беларус

Междувременно, трима футболисти на българския ЦСКА започнаха като титуляри в контролен мач между Кипър и Беларус. Нападателят Йоанис Питас прекара 71 минути на терена, но той и неговите съотборници отстъпиха с 0:1 на гостите си, за които точен бе Иван Цихамиров в 25-ата минута. За Беларус титуляри бяха вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг.

В други контроли от днес Израел и Грузия завършиха наравно 2:2, а Литва надви Молдова с 2:0.

