След вълнуващите двубои от Шампионска лига, дойде време да се пренесем в света на Лига Европа и Лигата на конференциите. А там ще можем да наблюдаваме сблъсъците на родните грандове Левски и ЦСКА. Освен футбол, днес програмата ни е подготвила още биатлон, голф, баскетбол и волейбол. В Италия братята Александър и Симеон Николови ще изведат своя отбор Лубе Чивитанова в директен сблъсък за първото място в Серия А1. А Александър Везенков и България ще се борят за класиране на Евробаскет 2029.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Гангвон - Китчи, Диема спорт 3

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия, Свай Риенг - Мачида Зелвия, Диема спорт 3

17:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1

19:00 Баскетбол: Квалификации за Евробаскет 2029, България - Дания, bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, Олимпик Марсилия - Левски, Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига Европа, Динамо Загреб - Байер Леверкузен, Мас спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, Олимпиакос - Милан, Ринг

21:30 Волейбол: Шампионска лига, Конелиано - Новара, Макс спорт 1

21:30 Волейбол: Серия А1, Перуджа - Лубе Чивитанова, Макс спорт 2

22:00 Футбол: Лига 1 на Англия, Донкастър - Хъдърсфийлд, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Лига Европа, Ювентус - Омония Никозия, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Лига Европа, Олимпик Лион - Лилестрьом, Ринг

22:00 Футбол: Лига на конференциите, ЦСКА - Трабзонспор, bTV Action

03:00 Голф: PGA тур, Макс спорт 1