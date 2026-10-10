Илия Груев изгледа от пейката шампионския обрат на Арсенал срещу Лийдс

Шампионът Арсенал постигна успех при завръщането на Висшата лига след международната пауза. "Артилеристите" осъществиха обрат и победиха с 2:1 отбора на Лийдс в мач от шестия кръг на шампионата. Гостите се възползваха по-добре от възможностите си и излязоха напред в резултата след почивката, но футболистите на Микел Артета се активизираха и стигнаха до трите точки. Българският национал Илия Груев, който играе за Лийдс, изгледа целия двубой от резервната скамейка.

Арсенал обърна Лийдс в Лондон

Шампионите оказаха натиск от самото начало и поеха пълен контрол над топката. Въпреки това футболистите на Лийдс се възползваха добре от възможностите си и също пресираха. Първото полувреме премина без сериозни опасности, въпреки че и двата тима отправиха удари към съперниковата врата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство, а случващото се на терена напълно се промени след подновяването на играта. Арсенал отново бе по-активен, но йоркширци оказаха натиск, който в крайна сметка даде желания резултат.

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В 54-ата минута Габриел Гудмундсон изведе Джеймс Джъстин на отлична позиция, а той не пропусна да изведе Лийдс напред. Малко след това отново стражът на домакините Давид Рая трябваше да се намесва, за да опази вратата си от втори гол. Радостта на йорширци не продължи дълго, тъй като само седем минути по-късно Рикардо Калафиори изравни, след като беше оставен сам в наказателното поле. Не мина много време, преди Арсенал да излезе напред в резултата. В 70-а минута Бруно Гимараеш отбеляза страхотно попадение, което в крайна сметка донесе трите точки на шампионите.

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