Спорт:

Дъжд от голове в Англия! "Синя" вихрушка отнесе Борнемут, спектакъл с отбор от Топ 4

10 октомври 2026, 18:59 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дъжд от голове в Англия! "Синя" вихрушка отнесе Борнемут, спектакъл с отбор от Топ 4

10 попадения паднаха в два мача от шестия кръг на английската Висша лига. Челси се върна на победния път с разгромен успех с 5:1 над Борнемут. Отборът на Шаби Алонсо се развихри от самото начало и отбеляза два гола за три минути. "Сините" не спряха да се забавляват и отбелязаха още три попадения. Междувременно Асън Вила, който изпитва сериозни затруднения от началото на сезона, успя да спре Брентфорд у дома.

Челси не остави никакъв шанс на Борнемут

"Сините" започнаха ударно двубоя, като още във втората минута Джордан Хендерсън откри резултата. Това бе дебютно попадение за дългогодишния национал на Англия с новия му отбор. Секунди по-късно Морган Роджърс се разписа за 2:0. Така Челси се озова в много удобна ситуация само три минути след началото на мача. Последваха по-спокойни моменти, след което удар на Хендерсън профуча на сантиметри от целта. Раян пък пропиля най-добрата възможност за гостите. Така Челси се оттегли на почивката с два гола аванс.

ОЩЕ: Илия Груев изгледа от пейката шампионския обрат на Арсенал срещу Лийдс

Джордан Хендерсън

И втората част започна със светкавичен гол на "сините". Педро Нето нахлу отдясно и намери в наказателното поле Жоао Педро, който направи преднината на домакините класическа. Пет минути по-късно все пак "черешките" успяха да върнат едно попадение. Еванилсон се възползва добре от грешка на Мойсес Кайседо и се разписа за 3:1. В 67-а минута Морган Роджърс отбеляза второто си попадение в срещата, а моменти по-късно и Джордан Хендерсън последва примера му, за да оформи разгромния успех на Челси с 5:1.

Четири гола на "Вила Парк"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В другия мач от днешния следобед също валяха голове. Отборите на Астън Вила и Брентфорд завършиха 2:2. Йегор Ярмолюк даде аванс на "пчелите" в 10-а минута, но секунди по-късно Николъс Джаксън изравни. Сценарият се повтори в обратен ред в самия край на мача. Джон Макгин изведе Вила напред в 77-а минута, а само две минути по-късно Кростефер Айер донесе точката на Брентфорд.

ОЩЕ: Челси задържа най-голямата си звезда за близо 10 години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Челси Астън Вила Висша лига Брентфорд Борнемут
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес