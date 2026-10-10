Дъжд от голове в Англия! "Синя" вихрушка отнесе Борнемут, спектакъл с отбор от Топ 4

10 попадения паднаха в два мача от шестия кръг на английската Висша лига. Челси се върна на победния път с разгромен успех с 5:1 над Борнемут. Отборът на Шаби Алонсо се развихри от самото начало и отбеляза два гола за три минути. "Сините" не спряха да се забавляват и отбелязаха още три попадения. Междувременно Асън Вила, който изпитва сериозни затруднения от началото на сезона, успя да спре Брентфорд у дома.

Челси не остави никакъв шанс на Борнемут

"Сините" започнаха ударно двубоя, като още във втората минута Джордан Хендерсън откри резултата. Това бе дебютно попадение за дългогодишния национал на Англия с новия му отбор. Секунди по-късно Морган Роджърс се разписа за 2:0. Така Челси се озова в много удобна ситуация само три минути след началото на мача. Последваха по-спокойни моменти, след което удар на Хендерсън профуча на сантиметри от целта. Раян пък пропиля най-добрата възможност за гостите. Така Челси се оттегли на почивката с два гола аванс.

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И втората част започна със светкавичен гол на "сините". Педро Нето нахлу отдясно и намери в наказателното поле Жоао Педро, който направи преднината на домакините класическа. Пет минути по-късно все пак "черешките" успяха да върнат едно попадение. Еванилсон се възползва добре от грешка на Мойсес Кайседо и се разписа за 3:1. В 67-а минута Морган Роджърс отбеляза второто си попадение в срещата, а моменти по-късно и Джордан Хендерсън последва примера му, за да оформи разгромния успех на Челси с 5:1.

Четири гола на "Вила Парк"

В другия мач от днешния следобед също валяха голове. Отборите на Астън Вила и Брентфорд завършиха 2:2. Йегор Ярмолюк даде аванс на "пчелите" в 10-а минута, но секунди по-късно Николъс Джаксън изравни. Сценарият се повтори в обратен ред в самия край на мача. Джон Макгин изведе Вила напред в 77-а минута, а само две минути по-късно Кростефер Айер донесе точката на Брентфорд.

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