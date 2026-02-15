Наводнения, паднали дървета и населени места без ток: Резултатът от пороите и вятъра в Южна България (ВИДЕО)

Проливните дъждове у нас в неделя, 15 февруари, причиниха щети в няколко града. До момента има сигнали за наводнени къщи в Неделино, съобщи за NOVA зам.-областният управител Адриан Петров. На място работят аварийни екипи. Шест са селищата в общината без ток заради скъсани електропроводи. Проблеми с електрозахранването има и в Доспатско. Реките в Смолянска област са на критичните нива, но засега няма пряка опасност за населението. Река Арда е заляла мост край маданското село Вехтино. Прекъснат е достъпът до една от махалите. Лека кола е затисната от паднала подпорна стена в село Старцево, Златоградско. Няма пострадали хора.

Свлачище е ограничило движението в едната лента между Девин и Широка лъка. Подобни проблеми има и по направленията Смолян – Асеновград, Девин – Кричим, Смолян – Баните и Смолян – Кърджали.

Активирало се е и старо свлачище в района на село Малка Арда. Движението е в едната лента.

В района на Петрич обстановката е сложна

Усложнена е и обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд. Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи.

Дежурни екипи обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт, предава Нова ТВ.

Междувременно градушки паднаха в София, Кюстендил и Брезник.

Ситуацията в Кърджали и Хасково

Силният вятър нанесе щети в Хасково и Кърджали. Подадени са десетки сигнали. Мазилка е паднала от блок на централен булевард в Хасково. Някои от откъртените парчета са доста големи и застрашават преминаващите по тротоара пешеходци, както и автомобилите, движещи се по улицата.

Пожарникарите са реагирали на сигнали за паднали клони на булевард „България“ в района до театър „Иван Димов“. Голямо дърво е паднало и в района на детелината на квартал „Орфей“. Към момента няма данни за пострадали хора.

По обяд поривите на вятъра са достигали скорост до 65 км/ч, съобщиха от метеорологичната обсерватория в града.

В Кърджали дърво е паднало върху автомобил и е причинило материални щети. От пожарната призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване под дървета и около сгради с компрометирани фасади, както и да подават сигнали, ако забележат опасности.

Временни ограничения

Временни ограничения на движението са въведени за пътищата Смолян - Пампорово и Широка лъка - Девин, поради паднали скални отломки, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян. Преминаването през участъците с паднали камъни е двупосочно в едната лента. Екипи работят на място за отстраняване на скалните късове, уточняват от ОПУ.

Обилните валежи в Смолянска област през последните дни предизвикаха проблеми, речните нива са повишени, съобщи заместник областният управител Андриян Петров, цитиран от БТА.

Нивото на реките е доста високо, но преобладаваща част от тях са под критичните стойности. С повишени нива са Елховска, Арда, Черна, но засега няма проблем, каза още Андриян Петров.