Реал Мадрид гази в мача в шоуто на дузпите, Ливърпул е напред за ФА Къп

Реал Мадрид разгроми Реал Сосиедад с 4:1 в двубой от 24-тия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" за "кралете" се разписаха Гонсало Гарсия още в 5-ата минута, Валверде в 31-вата и Винисиус Жуниор, който реализира два пъти от дузпа – в 25-ата и 48-ата минута. Единственият гол за гостите също падна от бялата точка и бе дело на Микел Оярсабал в 21-вата минута. В последните 30 минути двата отбора отбелязаха по още едно попадение, но те бяха отменени заради засади. През втората част съдията Франсиско Хосе Ернандес не уважи и претенции на баските за втора дузпа.

Ливърпул постигна убедителна победа с 3:0 над Брайтън за ФА Къп. Тимът на Арне Слот контролираше мача на „Анфийлд“ и напълно заслужено стигна до успеха, като не остави реални шансове на „чайките“, въпреки отделните им добри моменти. Сред голмайсторите бяха Мохамед Салах, Доминик Собослай и Къртис Джоунс, който този път действаше като десен бек.

По-рано Нюкасъл обърна Астън Вила от 0:1 до 3:1 и се класира за осминафиналите на ФА Къп. Вила поведе чрез Тами Ейбрахам в 14-ата минута, но малко преди почивката остана с човек по-малко заради червен картон на вратаря Марко Бизот. След паузата гостите се възползваха от численото си предимство – Сандро Тонали вкара два пъти за пълен обрат, а Ник Волтемаде оформи крайното 3:1 в края на мача