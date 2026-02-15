Лайфстайл:

Реал Мадрид гази в мача в шоуто на дузпите, Ливърпул е напред за ФА Къп

15 февруари 2026, 2:03 часа 586 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид гази в мача в шоуто на дузпите, Ливърпул е напред за ФА Къп

Реал Мадрид разгроми Реал Сосиедад с 4:1 в двубой от 24-тия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" за "кралете" се разписаха Гонсало Гарсия още в 5-ата минута, Валверде в 31-вата и Винисиус Жуниор, който реализира два пъти от дузпа – в 25-ата и 48-ата минута. Единственият гол за гостите също падна от бялата точка и бе дело на Микел Оярсабал в 21-вата минута. В последните 30 минути двата отбора отбелязаха по още едно попадение, но те бяха отменени заради засади. През втората част съдията Франсиско Хосе Ернандес не уважи и претенции на баските за втора дузпа. 

Ливърпул постигна убедителна победа с 3:0 над Брайтън за ФА Къп. Тимът на Арне Слот контролираше мача на „Анфийлд“ и напълно заслужено стигна до успеха, като не остави реални шансове на „чайките“, въпреки отделните им добри моменти. Сред голмайсторите бяха Мохамед Салах, Доминик Собослай и Къртис Джоунс, който този път действаше като десен бек. 

По-рано Нюкасъл обърна Астън Вила от 0:1 до 3:1 и се класира за осминафиналите на ФА Къп. Вила поведе чрез Тами Ейбрахам в 14-ата минута, но малко преди почивката остана с човек по-малко заради червен картон на вратаря Марко Бизот. След паузата гостите се възползваха от численото си предимство – Сандро Тонали вкара два пъти за пълен обрат, а Ник Волтемаде оформи крайното 3:1 в края на мача

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Ливърпул Реал Сосиедад ФА Къп Ла лига Брайтън
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес