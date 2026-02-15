Любопитно:

15 февруари 2026, 19:15 часа 373 прочитания 0 коментара
Васил Терзиев се срещал 9-10 пъти с жертвите от "Петрохан", сами му поискали пари

Столичният кмет Васил Терзиев съобщи пред bTV на 15 февруари, че е познавал и шестте жертви от кървавия случай „Петрохан-Околчица“. Той заяви, че се е виждал с тях 9-10 пъти и че те сами го помолили да им дари средства. Градоначалникът на София от ПП-ДБ каза, че е дарявал големи суми пари – „милиони левове“, с платени данъци върху тях, за много различни каузи, включително на други неправителствени организации, които се занимават с опазване на природата.

„Срещал съм и шестимата, някои по-често от други. Запознахме се случайно през есента на 2022 г. Видях се с мой познат в по-голяма компания – видя, че съм изморен, и ми предложи да се качим до хижата, където имал приятели. С тях говорихме каккво правят там, че се занимават с опазване на гората, за Мексико“, сподели Терзиев в интервю за предаването „120 минути“.

Първо се е срещнал с Ивайло Калушев, Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев. Останал е да нощува в хижата.

Дарението

По-късно хората от хижа „Петрохан“ го помолили за дарение – това е станало година по-късно, според разказа на Терзиев. Преди да дари, се е виждал с тях 2-3 пъти. Те посочили сумата, казали за какво им е необходима и самият Васил Терзиев се съгласил. Превел 70-80 хиляди евро.

„Дарението е преведено на Ивайло Иванов – не на сдружението. Такава беше молбата им. Зададох си въпроса защо го искат на лична банкова сметка. Попитах ги. Отговорът беше задоволителен“, заяви кметът на София. Ето защо дарението не е в отчета на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Той добави, че са му показали горите в района и забележителности там. Момчетата карали мотори и правели обходи с високопроходим джип. Той обаче добави, че никога не е виждал оръжия.

Впечатления от Александър Макулев и Николай Златков

„Деца съм виждал много по-късно, едно от тях е Алекс (15-годишният Александър Макулев, бел. ред.). Първо видях Николай Златков, който също ми направи много добро впечатление. Ерудирани, начетени събеседници на всяка тема, скромни, смирени“, сподели личните си впечатления Терзиев и подчерта, че наблягали над „дебели книги“ – класическа литература, наука, философия.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Петрохан Васил Терзиев Ивайло Калушев
