10 ноември 2025, 00:03 часа 455 прочитания 0 коментара
37-годишният Левандовски блесна с хеттрик за Барса при голов трилър, след който Реал трепери

Барселона постигна изключително ценен успех с 4:2 при визитата си на Селта Виго в двубой от 12-ия кръг на Ла Лига. Героят на вечерта за "лос кулес" се казва Роберт Левандовски. 37-годишният поляк блесна с хеттрик за тима си. Едното попадение падна от дузпа, а другите две дойдоха след асистенции на Маркъс Рашфорд. Така каталунците събраха 28 точки и се доближиха на 3 до лидера Реал Мадрид. Селта е 13-и с 13 пункта.

Барса победи Селта в голово шоу

Срещата стартира в много сериозно темпо с интересни ситуации. При една от тях удар на Лопес попадна в ръката на Маркос Алонсо. ВАР привика главния съдия, който посочи бялата точка. Левандовски се нагърби с изпълнението на дузпата и я реализира. Секунди по-късно Рашфорд пропусна сам срещу вратаря Раду, от което се получи контраатака. Топката стигна до Карейра, който изравни - 1:1.

В средата на полувремето Рашфорд уцели греда, а стражът на Селта спря Левандовски по впечатляващ начин. Все пак в 37-ата минута Маркъс Рашфорд центрира към Лева, а таранът засече за 1:.2 Радостта на гостите не трая дълго. Иглесиас възстанови паритета с шут от дистанция. До почивката Барса успя да си върне аванса. След пробив на Рашфорд Ямал се озова на точното място, за да направи 2:3.

През втората част възпитаниците на Ханзи Флик диктуваха темпото. Четвърт час преди да изтече редовното време Левандовски засече ново центриране на Рашфорд и оформи своя хеттрик. До края на сблъсъка Ямал уцели греда, а Де Йонг бе изгонен с втори жълт картон.

Джем Юмеров
