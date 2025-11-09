Любопитно:

Реал Мадрид забуксува! "Кралете" се издъниха в градско дерби

09 ноември 2025, 19:13 часа
Реал Мадрид забуксува! "Кралете" се издъниха в градско дерби

Реал Мадрид и Райо Валекано завършиха 0:0 в двубой от 12-ия кръг на Ла Лига

 

"Кралете" стартираха по-активно мача. Във втората минута Гюлер принуди Аугусто Баталия да се намесва. Постепенно домакините се поокопитиха и дори тестваха уменията на Тибо Куртова. Белгийският страж спаси изстрел на Рациу в 20-ата минута. Възпитаниците на Алонсо отговориха с две чисти положения. Винисиус не съумя да преодолее противниковия страж, а Асенсио не намери целта от близко разстояние. 

В началото на втората част Арда Гюлер се размина с гол. 180 секунди по-късно Баталия се справи с опита на Гюлер. В следващите минути Райо Валекано вдигна оборотите. Гарсия пропусна 100%-ова ситуация в 66-ата минута. Капитанът на "лос меренгес" Велверде отправи мощен шут, който също бе отразен. До изтичането на редовното време Реал Мадрид така и не стигна до нищо по-опасно.

В продължението и двата отбора заиграха много динамично. "Белите" оцеляха при пропуск на домакините. Рейд на Гюлер пък завърши с удар, който излезе в корнер след рикошет. В заключителните секунди претенции за дузпа на Реал Мадрид не бяха уважени.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Райо Валекано
