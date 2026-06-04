Абсурдите на Мондиал 2026: чипирани топки, нови наказания и промени при засадите, корнерите и картоните

7 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада

Без никакво съмнение, световните първенства са най-голямата сцена във футбола. А на последните мондиали видяхме значителни промени – през 2018 г. в Русия беше въведен ВАР, а през 2022 г. редовният сезон беше прекъснат, за да се изиграе Световното първенство в Катар – първото, което се провежда през зимата. А на Мондиал 2026 ще видим още повече иновации, някои от които граничат с пълния абсурд.

Топките ще се зареждат преди всеки мач

Топките за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще могат да се отварят. Защо ли? Трябва да се заредят, затова. Но не самите топки, а чиповете в тях. Всяка топка ще има вграден сензор, който може да записва информация 500 пъти в секунда. Това означава, че всяко докосване до топката и всяко нейно движение ще бъдат моментално записвани и предавани на съдиите, които отговарят за ВАР.

Това ще помага за полу-автоматичната система, която ще определя засади, спорна игра с ръка и други. Самият чип ще тежи 15 грама, а напълно заредена, топката може да издържи до 6 часа. Така че това не би трябвало да повлияе на срещите.

🔋🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: The ball for the 2026 World Cup needs to be plugged in and charged before kick off.



• The balls have a sensor that tracks its precise location every time that it's touched.



• For the 2022 World Cup, the sensor hanged in wires inside the ball, but… pic.twitter.com/OwzvcdqdlL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 22, 2026

Нови наказания за бавене на времето

Бавенето на времето е нещо, с което големите клечки във ФИФА се опитват да се преборят от години. Но с новите наказания, може би вече прекалиха. Санкциите бяха изпробвани в приятелките срещи и дадоха ефект. Ако играч, който бъде сменен, не напусне терена до 10 секунди, отборът му ще трябва да остане с 10 човека за 1 минута. След като изтекат въпросните 60 секунди, резервата може да влезе в игра. Исландия вече си изпати, след като точно заради това правило остана с 10 човека на терена за 1 минута.

Точно тогава допусна гола, с който загуби от Япония. Освен това, аутовете и тъчовете ще трябва да се изпълнят в рамките на 5 секунди, иначе топката ще се дава на другия отбор.

ВАР ще може да проверява корнери и втори жълти картони

До момента ВАР имаше ограничени правомощия. Реферите извън терена можеха да проверяват червени картони, засади и дузпи. За да се спести работа и време обаче, ВАР вече може да се намесва както при корнерите, така и при вторите жълти картони. Условието е това да може да се случи бързо и да не забави връщането на топката в игра. Но нужно ли е? Дори в момента има много малко случаи, в които съдиите на терен грешат в отсъжданията си за корнери. Да, има неточности, но са рядкост.

Проверяването на вторите жълти картони изглежда честно, но също така изглежда сякаш би забравило играта. Което си противоречи с исканията на ФИФА. А какво значение има дали вторият жълт картон може да се провери, ако първият не е бил справедлив?

🚨 New World Cup rule in action:



Hlynsson 🇮🇸 took more than 10 secs to leave the field during his substitution.



As a result, his replacement had to wait a full minute before entering.



In that minute, Japan 🇯🇵 scored. pic.twitter.com/fcCaYgdFtz — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 31, 2026

Засадите и “тактическите таймаути“ също търпят промени

Откакто ВАР беше въведен, страничните съдии бяха инструктирани да пускат играта да продължи, дори ако видят засада. Това може да се промени, като на Мондиал 2026 ще бъде използвана система за полу-автоматично определяне на засада. Ако футболист е поне 10 сантиметра в нередовна позиция, системата ще дава сигнал на страничния рефер, който ще може да вдигне флага си веднага, вместо да пуска играта да продължи. Другата драстична промяна засяга “тактическите таймаути“. Ако някой футболист остане контузен на терена, другите не могат да отидат в зоната на треньора, за да получат допълнителни указания.

Футболът се превръща в оптимизирана машина за пари

Това също би трябвало да означава по-малко симулирани контузии, които да бавят времето, но някак отнема от чара на играта. Футболът е на път да стане прекалено формален. Направо стерилен. Да заприлича повече на машина за пари, отколкото на спорт. И докато големите клечки се опитват да го оптимизират, малкият фен малко по малко губи удоволствието от любимата си игра.

Автор: Николай Илиев

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