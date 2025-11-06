Войната в Украйна:

Арсен Венгер посочи футболната звезда, която е разрушила играта на Ливърпул

06 ноември 2025, 14:37 часа
Легендарният бивш треньор на Арсенал Арсен Венгер критикува летните попълнения на Ливърпул и най-вече привличането на германския национал Флориан Вирц, който според него е объркал халфовата линия на тима. Венгер изрази мнение, че Вирц е разрушил играта в средата на терена, тъй като е приел офертата на Ливърпул с условието да играе в центъра, а не на фланга. 

Флориан Вирц - големият проблем на Ливърпул?

"Когато той имаше възможност да избира между Ливърпул и Байерн Мюнхен, избра Ливърпул. Но германецът имаше условие за новия си отбор са играе като номер 10, а не на фланга", заяви френският специалист пред BeIn Sport. "Използват го като титуляр, което разруши халфовата линия, която бе изградена от Гравенберх, Мак Алистър и Собослай. За да играе Вирц, изкараха Собослай", добави Венгер, който в момента е директор на футболно развитие към ФИФА.

Флориан Вирц и Доминик Собослай

Той подчерта, че при победите над Астън Вила и Реал Мадрид Вирц е играл на фланга, а тимът се е върнал към средната си линия от миналия сезон. До момента Флориан Вирц е изиграл 15 мача за Ливърпул през сезона, в които има 3 асистенции и все още не е вкарал гол. Иначе самият Собослай призна по-рано, че предпочита да играе по-дълбоко в халфовата линия, въпреки че му се налагаше даиграе дори като десен бек.

Стефан Йорданов
