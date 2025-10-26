Арсенал пречупи коравия Кристъл Палас и продължи победната си серия, Сити се издъни в Бирмингам

Арсенал продължава с отличното си представяне във Висшата лига от началото на сезон. „Топчиите“ записаха седмата си победа през кампанията, след като се наложиха над коравия тим на Кристъл Палас. Двубоят завърши при резултат 1:0 за момчетата на Микел Артета. Единственото попадение в мача падна в 20-ата минута и бе дело на Еберичи Езе, който се разписа след подаване на Магаляеш.

В началото на срещата двата тима рядко създаваха нещо по-сериозно пред вратата на съперника. Гостите от Кристъл Палас стигнаха до добро положение в 24-ата минута, но Давид Рая спаси. „Топчиите“ отговориха с изстрел на Леандро Тросар, който обаче не затрудни Дийн Хендерсън. Около пет минути преди края на редовното време на първата част Арсенал поведе. След центриране от фаул Магаляеш отклони с глава към Еберичи Езе, който от близко разстояние се разписа за 1:0.

Малко след началото на второто полувреме Арсенал бе близо до втори гол. Ударът на Магаляеш обаче срещна напречната греда. След това Букайо Сака стреля, но не намери очертанията на вратата. До края на двубоя повече попадения не паднаха и момчетата на Микел Артета се поздравиха с трите точки.

Астън Вила спъна Манчестър Сити

В друг мач от деня пък Манчестър Сити отстъпи пред Астън Вила като гост. Двубоят на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение падна още в 20-ата минута и бе дело на Мати Кеш, който със страхотен удар матира Джанлуиджи Донарума.

Манчестър Сити имаше много добра възможност да изравни след един час игра, когато Савиньо стреля много опасно, но защитникът на Вила Пау Торес успя да избие точно пред голлинията и да спаси тима си от изравнително попадение. В даденото от съдията продължение гол на Холанд бе отменен заради засада.