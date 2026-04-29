"Арсенал ще смаже и Байерн, и ПСЖ": Абсурден коментар взриви мрежата след 9-головото шоу в Париж

Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен изиграха 1/2-финал в Шампионска лига, който ще остане в историята - зрелище с 9 гола, завършило 5:4, което веднага намери място в съвременната история на спорта. Хари Кейн откри резултата от дузпа в 17-ата минута, с което разчупи леда и отвори шлюзовете за безмилостна атакуваща игра от двете страни. Хвича Кварацхелия изравни в 24-ата минута, преди головете на Жоао Невеш, Майкъл Олисе и Усман Дембеле да направят оформят резултата до 3:2 преди почивката. В първите десетина минути на второто полувреме парижани увеличиха преднината си, като Кварацхелия и Дембеле отбелязаха по втори гол за вечерта, осигурявайки на ПСЖ аванс от три гола.

Въпреки шока, баварците не бяха готови да се предадат и голове на Дайо Упамекано и Луис Диас оформиха крайното 5:4, подготвяйки зрелищния реванш, който ще се играе на "Алианц Арена" следващата сряда, 6 май. Това беше мач, белязан от безмилостни атаки, елитна техническа игра и резки промени в динамиката, които държаха феновете в напрежение от началото до края. По целия свят големите медии се мъчеха да намерят думи, достатъчно силни, за да опишат това, което се случи в Париж.

Макар головото шоу да допадна на мнозина, някои видяха лошата страна на двата отбора, които в крайна сметка допуснаха много голове във вратите си. Въпреки видимите пропуски в защитата на двата тима, дълщажи се на високата линия, която поддържат и баварците, и парижани, футболните зрители спечелиха много и си припомниха красивата страна на спорта - с атакуващи отбори и много попадения.

Легендата на Арсенал Тиери Анри анализира грешките в защита, но заяви, че те са без значение, тъй като този мач е бил истинска наслада за зрителите. Междувременно бившият вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел заяви, че не си спомня да е гледал по-добър мач в живота си. Въпреки масовия ентусиазъм около резултата, известният журналист Пиърс Морган, който е изявен фен на Арсенал, се включи в социалните медии, за да сподели своето доста изненадващо мнение за събитията във френската столица. Морган написа: "Това не е истински футбол. Прекалено агресивно. По-пропускливо от сито. Изтощителният Арсенал на Артета ще смаже и двата отбора."

Морган не остана "ненаказан" под публикацията си, като коментари от следния род завладяха страницата му: "Ето защо феновете на Арсенал са всеобщо мразени - единствената фенска общност, която се оплаква от головете", "Човекът живее в постоянен свят на илюзии. Мачът тази вечер между Атлетио и Арсенал ще бъде скучна работа", "Пиърс нарича Арсенал изтощителен, което е смешно. Отборът на Артета все още прекарва половината мач на втора предавка и се моли Сака да ги спаси."

Арсенал пътува до Мадрид, за да се изправи срещу Атлетико на Диего Симеоне в първия мач от 1/2-финала тази вечер, като "артилеристите" се надяват да достигнат първия си финал в Шампионската лига от 2006 г. насам. Междувременно въпреки победата на ПСЖ, 1/2-финалът остава напълно равностоен. С разлика от само един гол между отборите, всичко е готово за решаващ реванш, към който сега са насочени огромни очаквания. Ако първата среща е някакъв показател, реваншът в Мюнхен може да се превърне в още една незабравима глава във футболната история.

