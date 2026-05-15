Огромна изненада: 40-годишният Нойер попадна в разширения състав на Германия за Мондиал'26

Селекционерът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман изненада всички фенове в страната, след като включи вратаря на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в разширения състав за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Младият специалист обяви 55 имена, които попадат във въпросния състав, като през следващата седмица ще каже кои са 26-мата, които ще представят Бундестима на Мондиал'26.

Нойер не е играл за Германия от 2024-та насам

Включването на Мануел Нойер в разширения състав на Германия е огромна изненада с оглед на това, че вратарят не е пазил за Бундестима от Европейското първенство през 2024-та. Самият той наскоро обяви, че повече няма да се състезава за своята родина, а ще се фокусира върху представянето си с екипа на Байерн. Явно обаче мнението му се е променило в последните седмици и има сериозна възможност Нойер отново да застане под рамката на Германия.

EXCL | Julian Nagelsmann included Manuel Neuer on the provisional 55-man squad list that had to be submitted to FIFA - as one of five goalkeepers.



Вратарят се намира в доста добра форма

Мануел Нойер има на сметката си общо 124 мача за националния отбор на Германия. Вратарят бе с основна заслуга за спечелването на световната титла на Мондиал 2014, който се проведе в Бразилия. Въпреки напредналата си футболна възраст опитният страж продължава да демонстрира класата си като през този сезон има 36 мача за Байерн във всички турнири, в които е допуснал 39 попадения, а 11 пъти е успял да запази мрежата си „суха“.

