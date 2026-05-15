След като Ливърпул остави Слот: Шаби Алонсо веднага си намери нов отбор

За феновете на Ливърпул, особено за тези, които искат Арне Слот да си тръгне, лятото изглеждаше обещаващо. Нидерландецът напуска “Анфийлд“, а на негово място идва Шаби Алонсо – човек, който знае какво означава да си част от Ливърпул. Но през последните седмици все повече информация от Острова подкрепя оставането на Арне Слот начело на “червените“. А вчера, на 14 май, самият той каза, че се чувства сигурен на поста си.

Шаби Алонсо е фаворит за Челси

Заедно с тези новини, започнаха да се засилват и други. Шаби Алонсо няма да чака Ливърпул. И не просто няма да го чака, а си е намерил друг клуб, в който да започне да работи. И то от Висшата лига. Става въпрос за Челси. “Сините“ също имаха проблеми на мениджърския пост и ще и търсят нов треньор през лятото. Алонсо отговаря на профила, който се търси на “Стамфорд Бридж“ – млад мениджър, който практикува атрактивен футбол.

Очаква се преговорите да напреднат в следващите дни

И въпреки че е на 44 години, което е крехка възраст за треньор, Шаби Алонсо вече има опит не просто в голям отбор, а и в печеленето на трофеи. Той изведе Байер Леверкузен до титла от Бундеслигата и Купа на Германия без нито една загуба. А в Лига Европа стигна финал с “аспирините“, но именно там дойде първото му поражение през сезона. След това води и Реал Мадрид, но за кратко, тъй като токсичната съблекалня на “кралете“ приключи престоя му. Алонсо все още няма постигнато споразумение с Челси, но се очаква преговорите да напреднат много бързо след финала за ФА Къп, който ще се проведе на 16 май, събота. Според информации от Острова играчите на Челси също са убедени, че Алонсо е правилният избор за треньор.

