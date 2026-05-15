Нов удар по „петлите“: Халф на Реал Мадрид отпадна от състава на Франция за Мондиал'26

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на „Златната топка“ и играч на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бяха включени в националния отбор на Франция за Световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарят на ПСЖ Люка Шевалие не попадат в състава.

Последният турнир на Дидие Дешан

Селекционерът Дидие Дешан сформира отбор с впечатляващ атакуващ талант и награди вратаря Робин Рисер с повиквателна за турнира след неговия пробив през сезона. Рисер, който играе за Ланс, е едно от откритията на сезона на френската лига и спечели наградата за най-добър вратар по-рано тази седмица. Той изигра голяма роля за превръщането на Ланс във втората най-добра защита в Лига 1 и беше избран от Дешан на трета позиция след Майк Менян и Брис Самба.

Това ще бъде последен турнир за Дешан началото на тима. Тази година той обяви, че ще се оттегли след Световното първенство, слагайки край на успешния си период, започнал през 2012-а, когато Франция спечели титлата през 2018-а и достигна до финала през 2022-а. Очаква се бившата френска легенда Зинедин Зидан да го замени на поста.

Френският национален тим е печелил световната титла (1998, 2018). На последния турнир отборът завърши втори, губейки от Аржентина на финала след дузпи. В груповата фаза на Световното първенство от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада „петлите“ ще играят срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.

Състав на Франция

вратари: Майк Майнян (Милано, Италия), Брис Самба (Рен), Робин Рисър (Ланс)

защитници: Жул Кунде (Барселона, Испания), Лукас Дин (Астън Вила, Англия), Уилям Салиба (Арсенал, Англия), Мало Густо (Челси, Англия), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Ал-Хилал, Саудитска Арабия), Дайот Упамекано (Байерн, Германия), Ибрахима Конате (Ливърпул, Англия), Максенс Лакроа (Кристъл Палас, Англия)

полузащитници: Н'Голо Канте (Фенербахче, Турция), Ману Коне (Рома, Италия), Адриен Рабио (Милано, Италия), Орелиен Чуамени (Реал Мадрид, Испания), Уарен Заир-Емери (ПСЖ)

нападатели: Магнес Аклиуш (Монако), Брадли Баркола, Дезире Дуе, Усман Дембеле (всички от ПСЖ), Райън Шерки (Манчестър Сити, Англия), Жан-Филип Матета (Кристъл Палас, Англия), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Маркюс Тюрам (Интер Милано, Италия)

