Барселона се завръща у дома: какво е нужно на каталунците, за да играят на „Камп Ноу“

Барселона е все по-близо до завръщане на домакинския си стадион „Спотифай Камп Ноу“. След като от Ла Лига обявиха програмата за 13-тия кръг на испанското първенство, пред каталунците се откри възможността да се завърнат у дома. Те ще домакинстват на Атлетик Билбао в събота, 22 ноември, но още не е избран стадион, на който да се проведе срещата. Барселона ще направи всичко възможно „Спотифай Камп Ноу“ да е готов за сблъсъка.

Общината на Барселона трябва да одобри завършването на част от реконструкцията

За целта е нужно клуба да получи одобрение от Общината на Барселона за завършване на „Фаза 1Б“ от реконструкцията на стадиона. Това ще даде възможност за пускане в експлоатация на страничната трибуна. Заедно с вече отворените „Гол Суд“ и „Трибуна“, стадионът ще може да побере 45 401 зрители. Всичко зависи от лиценз за първоначална експлоатация, който трябва да бъде издаден от техническите експерти на общината и пожарната служба. Те ще направят оглед след като се завършат строителните дейности и нужните корекции на съоражението.

Следващите възможности за домакинство на „Камп Ноу“ са в края на ноември и началото на декември

Ако „Спотифай Камп Ноу“ не е готов навреме и разрешението не бъде получено, Барселона ще домакинства на Олимпийския стадион „Монтжуик“. След мача с Атлетик Билбао, за каталунците следва гостуване на Челси в Шампионската лига. Следващите домакински мачове за отбора на Ханзи Флик са срещу Депортиво Алавес на 29 или 30 ноември и срещу Атлетико Мадрид на 2 или 3 декември. В Ла Лига Барселона е на второ място с 22 точки. В 9 мача те записаха 7 победи, 1 равенство и 1 загуба. Това ги оставя на 2 точки от първия в класирането Реал Мадрид. В Шампионската лига каталунците записаха една победа и една загуба след изиграването на първите два мача. Те имат актив от 3 точки.

