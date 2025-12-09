Доналд Тръмп адресира важен проблем около Световното първенство по футбол догодина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде важна информация за това дали локациите на мачовете от Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъдат сменени, ако нивото на престъпността се счете за твърде високо. 104 двубоя ще се проведат в Северна Америка - САЩ, Мексико и Канада - като част от обновения турнир с 48 отбора. Има 11 различни града, които ще бъдат домакини на мачове в САЩ. 1/2-финалите и финалите ще се проведат в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, който има честта да бъде домакин на най-големите и важни мачове.

Но Тръмп заяви публично, че няма да се поколебае да премести мачовете от градове, в които има висока престъпност - като спомена конкретно Лос Анджелис, Бостън и Сиатъл - всички места, които са под контрола на Демократическата партия. В отговор на това шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви: "Разбира се, това е отговорност на правителството... и очевидно ще обсъдим въпроса, работим заедно." Въздържайки се да потвърди позицията си, той добави, че безопасността и сигурността са приоритет № 1 за успешното провеждане на Мондиал 2026.

"Ако смятаме, че има някакви признаци за проблеми, ще помоля Джани да премести мача в друг град", заяви Тръмп, който има работна група за Световното първенство. Американският президент участва в редица интервюта и даде актуална информация за това дали мачовете могат да бъдат преместени дори при такава късна забележка и с огромни разходи. "Не, не искам да го правя, но ще ви кажа, че ако имат проблем, до момента, в който стигнем там, ще се погрижим за този проблем", каза той пред Fox News.

В първия мач от турнира Мексико ще бъде домакин на Южна Африка в един вълнуващ мач в Мексико Сити на 11 юни, а първият мач на американска земя ще бъде между отбора на Маурисио Почетино и Парагвай на стадион "SoFi" в Ингълуд ден по-късно. Като част от трофея на Световната клубна купа преди година, Тръмп получи специална медал и трофей, когато ФИФА го отличи с новата си награда, която се връчва на личност, която "е помогнала да обедини хората по целия свят в мир и следователно заслужава специално и уникално признание".

