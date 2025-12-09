Играл финал на Евро 2024 е арестуван: Разкървавил носа на човек, поискал снимка?

Нападателят на Ал Ахли Айвън Тони е арестуван по подозрение в удар с глава срещу мъж в лондонски бар. Новината съобщи таблоидът "Сън". Според информацията инцидентът е станал, след като мъж е опитал да си направи селфи с футболиста. 29-годишният бивш играч на Брентфорд реагирал с агресия и ударил с глава въпросния мъж. По-късно потърпевшият е потърсил медицинска помощ заради счупен нос.

Арестуваха Айвън Тони

„Той мина покрай маса с група момчета. Един от тях го разпозна и каза: „О, това е Айвън Тони“ и се опита да го прегърне, за да си направят снимка заедно. Тони може би се е почувствал застрашен и му отговори: „Остави ме на мира! Остави ме на мира!". След което удари момчето с глава в лицето. От носа на момчета започна да тече кръв", разказва очевидец пред вестник "Сън".

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025

Той обяснява още, че полицията се е появила половин час по-късно: „Имаше петима униформени служители, които отидоха до масата на Тони, поискаха му документи за самоличност и след това му казаха, че е арестуван за нападение. Веднага след това му сложиха белезници и го отведоха“.

Айвън Тони направи дебюта си за националния отбор на Англия през 2023 година и дори игра на Евро 2024, включително във финалната среща като резерва срещу Испания. В този период обаче беше обвинен заради стотици залагания, с които е нарушил правилата.