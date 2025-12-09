Футболисти на Фенербахче и Галатасарай остават в ареста с обвинения за "черно тото"

Защитникът на Галатасарай Метехан Балтаджъ и халфът на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш са сред задържаните за "черно тото" в Турция. Съд в Истанбул е наредил ареста на 20 души, включително 11 футболисти от първия и втория ешелон, девет от които са обвинени, че са залагали на мачове на собствените си отбори, съобщи сайтът „Търкиш минит“. Случаят е част от мащабно разследване на Главната прокуратура на Истанбул за предполагаеми незаконни залагания и уреждане на мачове.

Скандалът с "черното тото" в Турция расте

Сред обвинените играчи от първа дивизия са Метехан Балтаджъ, сенегалското крило на Коняспор Аласан Ндао и Мерт Хакан Яндаш, който е обвинен, че е залагал на мачове чрез трето лице. Сред деветимата задържани наред с футболистите са и президентите на два клуба от трета дивизия, обвинени в договаряне на мачове през сезон 2023-2024.

След задържането им през вчерашния ден деветнадесет от обвинените са освободени, като им е наложена мярка съдебен контрол, а към момента продължава разглеждането на случая на един обвиняем. Повече от 40 души бяха задържани миналата седмица като част от мащабно разследване на Главната прокуратура на Истанбул за предполагаеми незаконни залагания и уреждане на мачове.

"Доколкото ми е известно, не съм член на никакви законни сайтове за залагания. Не съм член и на никакви незаконни сайтове за залагания. Никога не съм залагал на резултатите от футболни мачове на незаконни сайтове за залагания. Никога не съм получавал предложения за уреждане на мачове по време на професионалната си кариера. Никога не съм участвал в споразумения за уреждане на мачове. Не съм участвал в манипулиране на мачове. Никой никога не ме е влиял или насочвал по отношение на мачове, в които съм играл или ще играя. Никога не съм залагал, нито законно, нито незаконно, на мачове, в които участват футболни отбори, с които имам професионален договор", гласят показанията на Яндаш според вестник "Хюриет".

"Никога, при никакви обстоятелства, не съм извършвал транзакции на незаконни сайтове за залагания. Освен това, никой не е извършвал транзакции на такива сайтове от мое име. Нямам никаква връзка с въпросния незаконен сайт за залагания. Снимката е публикувана от друг приятел в групата за съобщения. Въпросната снимка е от 2021 г. Доколкото си спомням, през 2021 г. се регистрирах на законен сайт. Не знам точно колко пъти съм залагал, но никога не съм залагал от името на отбор, чиято фланелка съм носил.

Отново повтарям, че нямам никаква връзка с футболистите в мачовете, на които съм залагал. Няма никакъв въпрос за манипулиране на мачове от моя страна. Както се вижда от съдържанието на съобщението, питах приятелите си за отбори на много купони; ако имах намерение да манипулирам мачове, такава кореспонденция не би била възможна. Бях наказан административно от ТФФ за поставянето на въпросните купони. Съдържанието на това наказание обаче е свързано с поставянето на купони и не включва никакви обвинения в манипулиране на мачове", е казал Балтаджъ.

