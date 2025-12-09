Байерн Мюнхен обърна Спортинг Лисабон и продължава похода си в Шампионска лига

Байерн Мюнхен обърна Спортинг Лисабон в мач от шестия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Двубоят, който се състоя на стадион „Алианц Арена“, завърши при резултат 3:1 за домакините. Баварците губеха в резултата до 65-ата минута, но успяха да спечелят трите точки благодарение на попаденията на Серж Гнабри, Ленарт Карл и Йонатан Та. Португалците пък поведоха след автогол на Йозуа Кимих, който матира Мануел Нойер малко след началото на втората част.

