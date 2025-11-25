Първият от години: Реал Мадрид си връща млада звезда от Италия след драмата с Винисиус

Положението в Реал Мадрид не се подобрява. „Белите“ са в серия от три поредни мача без победа, а след последния се разбра, че една от големите звезди – Винисиус Жуниор, отказва да подпише нов договор с клуба. Заедно със слабите представяния, слуховете за срив в съблекалнята на „кралете“ може да ги накарат да направят нещо, което не се е случвало от 6 години – да привлекат играчи през зимния трансферен прозорец.

Нико Пас има откупна клауза за 10 милиона евро, но от юни

След като Винисиус отказа на Реал Мадрид да подпише нов договор, „белите“ може да са принудени да разширят състава. Играчът, за който се говори е юношата на „кралете“ Нико Пас. Журналистът Гастон Едул информира, че Реал ще си върне младата звезда от Комо още през зимния трансферен прозорец. Аржентинецът премина в клуба от Серия А през миналия сезон за 6 милиона евро и направи фурор в Италия. Но „белите“ имат откупна клауза и могат да си го върнат за само 10 милиона евро. Обаче испанският журналист Хорхе Пикон напомни, че това може да се случи от юни месец. Въпреки всичко, Реал Мадрид ще опита да привлече обратно Нико Пас още през зимата, ако има нужда от него.

Още: Реал Мадрид с грандиозен гаф около паметта на Диого Жота и брат му - "кралете" се извиниха на футболия свят

Последният зимен трансфер на Реал Мадрид беше през 2020 г.

Този трансфер може да се окаже сензационен и по друга причина. Реал Мадрид обикновено пазарува само през летния трансферен прозорец. „Белите“ не са купували играч през зимата от почти 6 години. Последният входящ зимен трансфер за „кралете“ беше бразилският атакуващ халф Рейниер, когото привлякоха през януари 2020 г. от Фламенго срещу 30 милиона евро. Той изкара периоди под наем в Борусия Дортмунд, Жирона, Фрозиноне и Гранада, преди да премине в бразилския Атлетико Минейро със свободен трансфер миналото лято. В крайна сметка Рейниер не записа нито един мач за мъжкия отбор на Реал Мадрид.

Още: Предлагат на Реал Мадрид 200 милиона евро за една от звездите на Шаби Алонсо